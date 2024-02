El colesterol en niveles altos es un lípido que muestra el riesgo de un cuerpo de caer en enfermedades cardiovasculares. El colesterol malo, también conocido como LDL se presenta en pacientes de todo tipo, y el índice debe ser cuidado especialmente en pacientes con diabetes y personas de más de 40 años.

Una de las acciones que puedes tomar para mantener este índice en un nivel poco peligros es mantener una dieta equilibrada, llena de frutas y verduras. Algunos de los integrantes que deberías considerar incluir en tu alimentación cotidiana son el plátano, las manzanas y cualquier cítrico.

Sin embargo, hay dos elementos claves para combatir el colesterol malo derivado de alimentaciones desequilibradas: el aguacate y los frutos secos. Un estudio publicado en Australia mostró la relación entre el consumo del aguacate y una bajada de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Aunque sabemos que no solo se trata de calidad, sino de cantidad, así que el informe estimó que lo ideal sería consumir entre 33 y 99 gramos al día de esta fruta verde.

El uso de los frutos secos puede utilizarse para terminar de saciar el hambre que pueda tener la persona y así combinarlo con el consumo cotidiano del aguacate para evitar cualquier subida del LDL. Además, será importante combinar cualquier hábito alimenticio con su respectiva actividad física, ya que esta también es esencial para una buena salud cardiovascular.

Con información del Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

