En esta nota responderemos la inquietante pregunta, sobre qué debemos comer tras un periodo de ayuno, ya que es conveniente saber que tipo de alimentos son adecuados para evitar que el estómago no sufra tras varias horas de inactividad.

Es fundamental huir de los planes de ayuno prolongados, cuyas propiedades depurativas no tienen ningún tipo de fundamento científico. De acuerdo con el doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia, JM Mulet, se menciona que “nadie está intoxicado y va a limpiarse con zumos. De hecho, la gente normal no está intoxicada, pues el hígado es el encargado de eliminar lo que el cuerpo no necesita”.

Sin embargo, existen ciertos alimentos que pueden provocar desde náuseas, reflujo o hasta activación de la motilidad cuando se consumen con el estómago vacío.

Alimentos que pueden provocar indisposición al ser consumidos después del ayuno:

Café

Es cierto que la cafeína, “puede provocar malestar gástrico, en forma de reflujo o gastritis, cuando se consume con el estómago vacío”, señala el dietista-nutricionista Joan Carles Montero.

Panadería industrial

Panes, pasteles, y snacks ultraprocesados, dulces y salados, “nunca son saludables y son siempre irritantes”, señala Montero, de manera que habría que evitarlos en todos los casos, especialmente con el estómago vacío. También menciona que la idea es optar siempre por “alimentos muy básicos que no provoquen pucos de insulina, como podrían ser unos huevos revueltos, plátano, manzana, o avena con frutos secos”.

Alcohol

De acuerdo con la dietista y nutricionista Paloma Quintana: “no se debería tomar alcohol en ningún caso, pero mucho menos en ayunas”, no solo por sus propiedades irritantes, sino porque se metaboliza mucho más rápido con el estómago vacío. “Y muchísimo menos acompañado de bebidas carbonatadas”.

Cítricos

Quintana insiste en que “no existe ninguna contraindicación para la población sana a la hora de consumir cítricos en ayunas”, aunque es recomendable ver cómo responde nuestro cuerpo y eliminarlos en el caso de que nos sienten mal.

Además se menciona que “existen grupos de población muy específicos que deberían tener especial cuidado, desde las embarazadas a personas con gastritis, hernia de hiato o patologías del tracto digestivo”, las cuales podrían tener más problemas a la hora de digerir determinados alimentos especialmente acidificantes, como los cítricos, con el estómago vacío.

Carbohidratos refinados

Azúcar, pasta, papas de paquete, dulces, arroz y entre otros refinados no son la mejor opción si tenemos el estómago vacío, ya que provocarán un pico de insulina que dará lugar a una hiperglucemia y a la consiguiente hipoglucemia poco después. “Mejor optar siempre por alimentos con fibra y carbohidratos de absorción lenta, como avena o fruta, e incluso añadir siempre, verduras”, recomienda Quintana.

