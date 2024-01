El pasado 21 de enero, la Secretaría de Salud (Ssa) publicó un comunicado en el que daba a conocer que el alto consumo de carnes rojas y procesadas aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal, según un reporte de la investigadora en Ciencias Médicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINS) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Tania Aburto Soto.

En entrevista, la especialista dijo que consumir 50 gramos diarios de carne procesada, tales como salchichas, jamón, o carnes saladas, aumenta en 18% el riesgo de desarrollar cáncer, debido principalmente a las nitrosaminas, compuestos carcinogénicos que dañan las células del aparato digestivo.

Aburto Soto explicó que las nitrosaminas se pueden formar tanto en alimentos (principalmente carnes procesadas), como en el cuerpo humano, y se dan por la reacción entre las aminas (presentes en las carnes) y los nitritos, que son a menudo añadidos a carnes procesadas para su conservación; además, proporcionan el color rosado y sabor particular que los caracteriza.

Aclaró que los nitritos se encuentran de forma natural y no añadida en otros alimentos, y también se forman a partir de nitratos. Dijo que las verduras son fuente importante de nitratos, por ejemplo, el apio tiene alto contenido de nitratos y aun cuando se coma en grandes cantidades, y no representa riesgo. "No es que sean malos per se, el problema es que reaccionan con las aminas y forman nitrosaminas".

Señaló que las carnes procesadas son fuente de derivados que contribuyen a la formación de carcinógenos potentes en el intestino, así como al desarrollo de padecimientos como ateroesclerosis, resistencia a la insulina y problemas endoteliales, es decir, en las células que cubren los vasos sanguíneos, además, que se estima que 20 por ciento de los casos de cáncer colorrectal podrían evitarse con la eliminación del consumo de carne procesada.

En lo que respecta a la carne roja, la investigadora del CINS dijo que la cocción a altas temperaturas, sobre brasas o llamas, puede llevar a la acumulación de compuestos carcinogénicos de tipo aminas heterocíclicas.

Es importante saber que las carnes rojas contienen niveles altos de hierro, zinc y aminoácidos de sulfuro, que son necesarios para el metabolismo, contribuyen a la síntesis de proteínas y regulación de hormonas, pero que su consumo en exceso está asociado con enfermedades del corazón, diabetes, e hígado graso no relacionado con bebidas alcohólicas.

Destacó que sustituir las carnes rojas por carnes blancas como pescado y por leguminosas como frijoles, garbanzos y lentejas, disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

La especialista Aburto Soto recomendó la alimentación saludable y sostenible compuesta con proteínas de origen vegetal con cereales como maíz, arroz, trigo, cebada y centeno, y leguminosas: frijoles, habas, lentejas y garbanzos; en menor medida los lácteos y huevos. Aseguró que la combinación de estos alimentos proporciona los niveles de proteína que el organismo necesita.

Puso como ejemplo que una porción de proteína a base de leguminosas y cereales en lugar de carne roja reduce 10 por ciento el riesgo de mortalidad, y que cuando se sustituye por granos integrales, el riesgo de fallecimiento baja 14 por ciento.

Estiman que podrían evitarse 9% de muertes en hombres y 8% en mujeres si se redujera el consumo de carne roja, al menos en la mitad de la porción que actualmente se consume.

Para finalizar, la Comisión EAT-Lancet, en la que participan especialistas del INSP, recomienda consumir 28 gramos de carne roja, cerdo o cordero al día.

