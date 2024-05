En el 2024 la menopausia comienza a tener un espacio en la mesa de diálogo de redes sociales, donde nacen los nuevos temas y sobreviven los más relevantes; hablar sobre esta condición femenina es tendencia y así lo promueve la actriz Naomi Watts de 55 años que fundó la marca de bienestar llamada Stripes, la cual está pensada para ofrecer “soluciones para esta etapa, desde el cuero cabelludo hasta la vagina”.

Otras grandes personalidades de la pantalla grande como Halle Berry de 57 años de edad e incluso de la política como Michelle Obama con 60 se han sumado a la ola de visibilización compartiendo sus experiencias con la menopausia.

Es el momento de hablar sobre estos temas y es la generación millennial la encargada de salir a dar la cara, pues son conocidos por los disruptores de las normas sociales en desuso. Ahora se encuentran hablando de la perimenopausa que comienza a afectar a las mujeres entre los 30 y 40 años de edad.

“Los millennials tratan de solucionar este problema de la menopausia para su generación, porque no quieren que las mujeres sean descartadas, que no reciban apoyo y que no dispongan de información (…) así que creo que eso es lo que las hace muy singulares en este activismo por la menopausia", afirmó la investigadora psiquiatra Judith Joseph, profesora clínica de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

6 maneras de afrontar la perimenopausia según las millennials

Recientemente se han revelado investigaciones al respecto de los más de 30 síntomas que sufre una mujer peri o menopausica además de los retos y violencias que las atraviesan a lo largo del complicado proceso por motivo de desinformación y falta de conocimientos.

Por ello nos revelan 6 formas de comenzar a abordar el tema y hacer este proceso natural y biológico lo más apacible posible.

1.- Prepárate para síntomas prematuros

los síntomas podrían comenzar incluso antes de que las menstruaciones irregulares se hagan presentes. Debes estar atenta a las señales que da tu cuerpo, dichos síntomas van desde irritabilidad y cambios de humor hasta problemas de sueño y dolor en las articulaciones.

2.- Busca un especialista en menopausia

Los médicos pueden recetar fármacos no hormonales que puedan controlar sofocos y problemas de sueño además de las terapias complementarias como tratamiento de suelo pélvico y técnicas de estrés.

3.- Evita la desinformación

Se especula que los especialistas millennials están más preparados con nuevos datos y experiencias para guiar en este proceso, ya que generaciones atrás se tenían ideas equivocadas o poca información al respecto del manejo de la perimenopausia. Toma en cuenta que “No hay ningún producto de venta libre sin receta que tenga datos de buena calidad que lo respalden” según Jen Gunter, ginecóloga y autora de “El manifiesto de la menopausia".

4.- Aún sin síntomas prepárate para lo que viene

No esperes llegar a la menopausia o perimenopausia para moverte, empieza ya a crear un plan de acción e informarte al respecto de los síntomas que podrás experimentar y cómo combatirlos.

Considera que las mujeres se vuelven más vulnerables a la pérdida de masa ósea, las enfermedades cardiacas y los problemas metabólicos.

5.- Ejercicio y dieta sana

En cualquier momento de tu vida es bueno tener hábitos saludables que reduzcan los riesgos de sufrir enfermedades, no todo está en la medicina, aliméntate adecuadamente y ejercita tu cuerpo, fortalece el corazón y la mente al mismo tiempo.

6.- Habla con tu círculo cercano

Debes tener un grupo de amigas y mujeres que hayan pasado o se encuentren atravesando el viaje de la menopausia o la perimenopausia para poder sentirte acompañada y tener un respaldo, conocer más al respecto y exteriorizar tus temores o angustias.

BB