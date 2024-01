Rituales que debes hacer en la primera luna llena de este 2024

La primera luna llena de 2024 ocurre en Leo, un signo de fuego ligado a la creatividad, el liderazgo y la expresión personal. Hoy alrededor de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, el disco lunar saldrá por completo de la sombra de la Tierra y al oscurecer derramará su belleza y energía sobre el mundo.

Su influencia impactará en nuestra confianza y determinación, creando un tiempo propicio para sentar las bases de lo que queremos lograr en este año que comienza.

A continuación te compartimos tres rituales para aprovechar al máximo este momento astrológico:

Sanación interior

Suele ocurrir que consideremos nuestra propia historia de vida como una secuencia siempre coherente en la que una acción llevó a otra, sin reconocer que en el camino cambiamos de planes o ilusiones y que muchas veces nos tuvimos que resignar y adaptar a las condiciones que eventos fuera de nuestro control nos impusieron.

Aceptar que tuvimos limitaciones y, principalmente, que ante situaciones difíciles hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, es un paso importante para evitar sentimientos tan dañinos como la decepción o la autocompasión. También de darnos cuenta de que, aun sin saber claramente cómo, logramos crear una realidad donde hay mucho por que agradecer.

En esta luna llena toma un tiempo para reflexionar al respecto, revisar lo que aprendimos de la vida durante la infancia a través de otros y lo que descubrimos al enfrentarnos a ella, con el fin de encontrar un balance más favorable para nuestra autopercepción y sentimientos, sin reproches ni lamentaciones.

Ritual de limpieza

A veces es necesario deshacernos de todo lo que nos está fastidiando y que obstaculiza nuestra felicidad; no se trata de empezar de cero, sino de valorar lo que nos ha ayudado a crecer como personas y olvidarnos de lo que ha perdido importancia y cargamos como peso muerto. Esto es válido desde nimiedades como objetos que ya sólo acumulan polvo hasta actitudes que nos impiden progresar y relaciones que limitan nuestro potencial.

Una vez que nuestro espacio —exterior e interior— esté limpio, nos será más fácil reconocer lo que nos da alegría y nos impulsa a seguir adelante.

Escribe todo lo que te motiva

No dejemos que las pequeñas molestias del día a día nos hagan perder el foco: nuestra vida tiene un horizonte más amplio que no puede ser obstruido por inconvenientes nimios, muchas veces causados por personas que no tienen idea de lo que llevamos dentro. Para ello, es necesario recordarnos qué nos hace funcionar, qué nos hace sonreír y, en suma, qué le da sentido a nuestras vidas.

Con la luna llena en el cielo, haz una lista de todo lo verdaderamente importante y valioso. Desde lo conseguido hasta los planes a largo plazo, pasando, claro está, por lo que actualmente nos apasiona. Cuando sientas que has llegado al final, piensa un poco más, te sorprenderás de las metas conseguidas que habías olvidado e incluso podrías descubrir una nueva que esperaba un momento como este para hacerse consciente.