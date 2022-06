Los cambios climáticos y sus condiciones de humedad y temperatura propician la supervivencia de virus causantes de estas infecciones pero no tienes porqué padecer totalmente los estragos de la gripe.

Líquidos y más líquidos

Si ya comenzaron los sintomas, una de las primeras acciones recomendadas además de la visita al medico, es un alta ingesta de líquidos para evitar la deshidratación. ¿Qué tal te caería una bebida caliente? Especialmente estas pueden ayudar a aliviar la congestión y mejorar la garganta inflamada.

Puedes probar con agua caliente y limón o un té calmante de menta.

Sin embargo, los expertos señalan que es mejor mantenerse un tanto lejos de la leche y otros productos lácteos, ya que contribuyen a la producción de mocos, lo que podría hacerte sentir peor respecto al escurrimiento nasal

Ojo con cómo te suenas la nariz

Cada que te vayas a limpiar la nariz debes procurar no aspirar moco, pues esto podría lastimar tus tímpanos y no queremos agregar a los ya de por sí molestos síntomas, otros malestares como un dolor de oído. ¿Existe una forma correcta para sonarse? Sí:

Primeramente debes presionar un dedo sobre una fosa nasal y sonar suavemente para que la otra fosa quede despejada.

Ungüento

Si te agrada la idea, puedes usar un ungüento mentolado bajo la nariz, estos hidratan los senos y parte externa de la nariz, que inevitablemente se irrita por tanta fricción y secreción nasal, además de ayudarte a respirar mejor, aliviaando la congestión.

¿Sabías que tu postura es importante?

Arriba esa mirada. Debes mantener la cabeza elevada, especialmente durante la noche ya que nos ayudará a drenar el moco acumulado y por ende hara más sencillo conciliar el sueño.

Antes de irte a dormir coloca almohadas adicionales en tu cama para dormir con la cabeza muy en alto.

Alimentarse sanamente: infalible

Comer saludablemente es básico, así como prestarle especial atención a las frutas y verduras.

No te confíes totalmente en suplementos vitamínicos, de hecho cuídate en su ingesta: Si bien los suplementos de vitamina C se suelen eliminar por la orina, los de vitamina A y D son liposolubles y no hidrosoluble, por lo que pueden acumularse y provocar intoxicación.

Mejora la garganta

Las gárgaras de agua ligeramente salada pueden aliviar temporalmente el dolor e irritación de tu garganta. En este sentido, también puedes probar con trocitos de hielo, atomizadores para el dolor de garganta, pastillas y hasta caramelos duros.

NO, fumar no es buena idea

Quizás ni se te antoje, mejor aun si no eres un consumidor habitual, pero nunca está demás aconsejar que si ya padeces los síntomas de la gripe o resfriado, hay que dejar de fumar y evitar los ambientes con humo. El tabaco irrita más la garganta y mucosas, lo mismo que respirar el humo de otros fumadores.

