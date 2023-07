Beber agua con limón por la mañana puede tener más beneficios de los que te imaginas, y no solo de las propiedades depurativas que siempre se le han atribuido.

El agua con limón tiene algunas bondades más allá de su efecto detox.

Ayuda a poner en marcha el proceso de digestión por la mañana. Y eso significa que también calma la indigestión, la acidez estomacal y la hinchazón. Además, el limón es conocido por estimular la producción de bilis y jugos gástricos y, por tanto, puede evitar la formación de gases. Eso sí, esto no quiere decir que sirva para adelgazar, todo lo contrario: este remedio no es milagroso ni tiene efecto quemagrasa.

Refuerza el sistema inmunológico. En referencia al alto contenido en vitamina C que tiene el jugo de limón. Además, también es rico en vitamina B, calcio, hierro, magnesio, potasio y enzimas.

Hidrata el organismo. Beber agua en ayunas representa una parte importante de la cantidad de agua que tenemos que beber durante el día, es una forma eficaz de estimular el metabolismo e hidratar el cuerpo, el hacerlo en ayunas favorece la hidratación del cuerpo después de permanecer muchas horas sin hidratar durante la noche.

Mejora el tránsito intestinal e hidrata el colon. Por lo que tomarlo en ayunas puede ayudar en el procesos de estreñimiento, ya que el limón, al ser rico en fibra, también favorece los procesos intestinales.

El agua tiene que estar templada, no caliente. Es importante que la temperatura del agua sea templada y no caliente ya que al estar a una temperatura igual que la de nuestro cuerpo se absorbe mucho más rápido por el hecho de que no tiene que descender su temperatura para poder asimilarla.

