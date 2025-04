¿Qué tan dañino es para la salud comer sopas instantáneas?

El ajetreo de la vida cotidiana genera que varias personas acudan a alimentos de fácil y rápida preparación, como lo son las sopas instantáneas. En México se encuentran disponibles a la venta una gran variedad de marcas y sabores, sin embargo, pese al beneficio de ahorrar tiempo, esta comida resulta dañina para la salud.

Su alto contenido en carbohidratos, sal y grasa, además de su deficiencia en nutrientes fundamentales, hacen que las sopas instantáneas no sean la mejor opción para consumir en el día a día.

¿Qué tanto daño hacen las sopas instantáneas a la salud?

En Corea del Sur, país donde el consumo de sopas instantáneas es cada vez más común, especialmente en personas jóvenes, se realizó un análisis de la ingesta de este tipo de alimento en 3 mil 397 estudiantes universitarios.

Los resultados del estudio, publicado en el diario Nutrition Research and Practice, detallaron que l os alumnos que solían comer estas sopas podían presentar riesgos cardiometabólicos, tales como la obesidad, el colesterol "malo" alto, la presión alta y el exceso de grasa en la sangre.

Además, otro estudio, este publicado en el Journal of Nutrition, encontró que el consumo recurrente de sopas instantáneas estaba relacionado con una mayor prevalencia de síndrome metabólico, especialmente en mujeres. Dicho síndrome refiere a un grupo de afecciones que, al ocurrir juntas, aumentan considerablemente el riesgo de padecer enfermedades cardiacas, diabetes tipo 2 y accidente cerebrovascular.

En otra publicación de Nutrition Research and Practice que data del 2011, se indagó en las diferencias de consumo de nutrientes en personas que comían sopas instantáneas y otras que no. Los resultados arrojaron una deficiencia de consumo de proteína, calcio, fósforo, hierro, potasio, vitamina A y C en personas que consumían las sopas, pero una ingesta alta de energía, grasa y sodio.

Por tales motivos, es recomendable no consumir sopas instantáneas en exceso y, en la cotidianidad, optar por alimentos más saludables.

