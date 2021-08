Qué hacer en Kissimmee esta temporada

Si bien se vuelve muy popular durante el verano, en Kissimmee, ciudad de Florida ubicada a menos de 25 minutos de los principales atractivos, encontrarás opciones de hospedaje accesibles y la posibilidad de experimentar actividades como Airboat sobre los pantanos; trepar árboles en el Tree Trek Adventure Park Florida Zip lines, pasear por bicicleta en Celebration y claro, visitar los diferentes parques: Universal Studios Florida y Walt Disney World.

La verdadera Florida

Ninguna visita a Florida está completa sin ver de cerca a un caimán, y en Boggy Creek Airboat Adventures tendrás no sólo la oportunidad de ver de cerca a estos reptiles (en el estanque del lugar), sino, mejor aún, en libertad mientras paseas en un Air Boat (hidrodeslizador).

En éste podrás recorrer, y apreciar, los Florida Everglades y admirar ahí aves, tortugas y caimanes adultos o bebés; ya sea muy temprano por la mañana o al atardecer para ver otra cara de los pantanos.

Celebration sobre ruedas

Junto al Bohemian Hotel Celebration hay un stand de bicicletas; desde ahí, puedes rentar una para explorar las diferentes calles, banquetas, y puentes de madera que conectan las diferentes zonas de Celebration, considerado alguna vez por Forbes como ‘Uno de los 10 pueblos americanos más bonitos’.

Celebration también se disfruta caminando, mediante el tour de arquitectura (que se realiza de forma independiente sólo tomando un mapa en el Town Hall) o recorriendo la avenida principal: Market Street, llena de pequeños comercios y restaurantes.

Para comer, te sugerimos una auténtica torta cubana, unos moros con cristianos y un mojito en el tradicional Columbia Restaurant y terminar con un delicioso postre en Le Macaron, adornada con motivos parisinos. En contra puerta a este comercio está Woof Gang Bakery & Grooming, una tienda especializada en mascotas en donde encontrarás galletas y todo tipo de bocadillos gourmet para tu amigo peludo.

Escalando entre árboles

Luego de la calma de Celebration, puedes retar el cuerpo, y las piernas, en Tree Trek Adventure Park Florida Zip lines, un parque en el que tras una breve capacitación, y la explicación de los protocolos de seguridad, te aventuras en el bosque para completar cuatro distintos recorridos para adultos -cada uno con mayor nivel de dificultad-, además de 2 para niños que incluyen 21 retos.

Equipado siempre con arnés de seguridad, tú mismo decides la velocidad con la que quieres escalar, trepar y hasta recorrer las distintas tirolesas, pues existen líneas cortas, para los más cautelosos, o una enorme de casi 130 metros para los más aventurados.

Novedades en los parques de diversiones

Sin duda una de las atracciones más imperdibles de la temporada es VelociCoaster, una de las montañas rusas más rápidas, modernas y emocionantes de Florida ubicada en Universal’s Islands of Adventure. En ella giras en el aire y tienes varios arranques de velocidad; el más rápido de 112 km/h en 2.4 segundos.

Además, a partir del viernes 3 de septiembre, “Halloween Horror Nights” de Universal Studios regresa a Universal Orlando Resort. Este año, películas clásicas que marcaron el género de terror cobrarán vida en dos casas embrujadas: vive el regreso del legendario “Leatherface” en “The Texas Chainsaw Massacre” y la resurrección de uno de los monstruos más icónicos de Universal Pictures: The Bride de Frankenstein, en “Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives”.

Además, si visitas Universal Orlando también podrás conocer la casa de “Beetlejuice”, basado en la película de terror y fantasía de Warner Bros. Pictures y de Tim Burton.

Hasta el 20 de noviembre, en Walt Disney World Resort, puede visitarse en EPCOT el Food & Wine Festival, una celebración deliciosa en la que encontrarás un menú de nuevos sabores y tragos junto con entretenimiento en vivo, actividades familiares y más.

En los Global Marketplaces encontrarás ricos sabores internacionales, incluidos los favoritos de los fanáticos de Hawai’i, Australia, Alemania, Canadá y Grecia, así como nuevos platillos picantes, salados y dulces para complacer el paladar. Además, se puede participar en actividades como Remy’s Ratatouille Hide & Squeak en la que pequeños de todas las edades pueden sumarse a una aventura para encontrar al chef Remy.

Otra novedad es conocer en el parque Animal Kingdom a los nuevos habitantes: una pequeña jirafa que nació en junio, o un bebé hipopótamo del Nilo y un gorila occidental de las tierras bajas nacidos apenas en julio. Estos recién nacidos están sanos y bajo la supervisión del equipo de cuidado de animales de Disney.

EL DATO

¿A dónde ir de compras?

The Loop (3208 N John Young Pkwy, Kissimmee, FL)Un centro comercial al aire libre, con tiendas, restaurantes y entretenimiento.

Disney Springs (1486 Buena Vista Dr, Orlando, FL)Este sitio se distingue de otros malls por estar inspirado en las ciudades costeras de Florida, además de tener restaurantes de clase mundial y entretenimiento que incluye boliche, paseos en lancha en el lago Buena Vista, admirar o subirse en el globo de helio pintado a mano más grande del mundo y música en vivo todas las noches.

Orlando Premium Outlets Vineland (Vineland Ave, Orlando, FL)Conoce más de 160 tiendas de los mejores diseñadores y marcas de lujo, como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, lululemon, Under Armour, Prada, Burberry, Saks Fifth Ave y más. Ahorra entre el 25% y el 65%.

Orlando Premium Outlets International (4951 International Dr, Orlando, FL)El outlet más grande y exclusivo de Florida y que se encuentra convenientemente ubicado a menos de 5 kilómetros Universal Studios y a 15 kilómetros de Walt Disney World Resort. El sueño de los amantes de las compras por sus más de 180 tiendas.