¿Qué frutas no debes comer cuando tienes diarrea?

Si tienes diarrea, puedes perder el apetito por un tiempo corto. En la mayoría de los casos, cuando recuperas el apetito, puedes volver a tu dieta normal.

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH), el médico puede recomendar cambiar la dieta para el tratamiento de algunas causas de diarrea crónica, como intolerancia a la lactosa o enfermedad celíaca.

¿Qué alimentos debo evitar?

Debes evitar los alimentos que pueden empeorar tu diarrea, tales como:

Bebidas alcohólicas

Bebidas y alimentos que contengan cafeína

Productos lácteos como leche, queso y helado

Alimentos grasos y grasosos

Bebidas y alimentos que contengan fructosa

Frutas como manzanas, duraznos y peras

Comidas picantes

Bebidas dietéticas, goma de mascar sin azúcar y caramelos que contengan edulcorantes como sorbitol, manitol y xilitol

