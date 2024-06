¿Qué fruta tiene más azúcar?

El alto consumo de azucares incrementa los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el azúcar es necesaria para surtir de energía al cerebro y al cuerpo para poder desarrollar las actividades diarias de cada persona.

En la fruta este componente que produce energía es la glucosa. Esta se transporta a través del torrente sanguíneo y funciona como fuente de energía para las células del cuerpo. Sin embargo, al igual que consumir azúcar de una fuente "menos saludable" que una fruta, de igual forma se debe tener cuidado con las cantidades que se consumen.

Ahora bien, con respecto a cantidades, los gramajes dependerán del estado de cada persona. No es la misma cantidad para niños, adultos o personas con padecimientos específicos. En general, se dice que los niños no deberían de pasar de los 35 gramos, aunque el ideal se encuentra entre 15 y 20. Por otro lado, los adultos pueden llegar hasta 60 gramos, aunque su ideal es no rebasar los 30.

Con respecto a los tiempos, el ideal es que cerca del 90% del total se incluya en el desayuno. Y en el caso de las frutas, en muchos casos estos se pueden obtener más cerquita.

¿Cuál tiene más azúcar?

Si te debates entre elegir fresas o sandía, la respuesta es clara. Una porción de Sandía contiene mayor cantidad de azúcares. Se considera que la fresa cuenta con 5.5 gramos, mientras que la sandía llega a los 6.3 gramos. Ambas frutas lejos del puesto de las más diabéticas. Sin embargo, la que más azúcar tiene es el plátano

