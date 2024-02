Las personas buscan en el café no solo confort, sino un impulso energético para comenzar el día y poder realizar sus actividades diarias de la mejor forma. Sin embargo, hay muchas razones que pueden hacer que las personas se alejen de esta bebida. Puede ser para evitar cualquier irritación estomacal, intentar no aumentar el nivel de estrés y ansiedad o por preferencia.

¿Qué fruta puede sustituir al café?

La manzana contiene carbohidratos, azúcares y fibras que te prometen ser una fuente de energía más constante y duradera que cualquier taza de café. El consumo de esta fruta te asegura una liberación de energía más constante y gradual en el cuerpo, pues no provoca los complicados picos del café.

Además de ello, la manzana tiene un alto contenido de quercetina, la cual te ayuda a prevenir problemas cardiovasculares y enfermedades inflamatorias como la artritis y el asma. También, esta fruta te ayuda a digerir grasas por lo que también podrías sustituir al café como digestivo.

La manzana contiene vitaminas B1, B2, B6, C y fósforo, potasio y calcio, por lo que, además de forma energética, saldrás mejor nutrido de este alimento que de todo el café que puedas tomar. Otro plus es que con el consumo de esta fruta no deberías de tener problemas de nerviosismo, irritabilidad o dificultad para conciliar el sueño.

OB