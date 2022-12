Psicodermatología: ¿La piel refleja nuestras emociones?

Si tu dermatólogo todavía no te lo ha dicho, debes saber que el estrés y ansiedad pueden estar generando efectos no deseados en tu piel, y es que el impacto a la epidermis por altos niveles de estrés, depresión o ansiedad ha sido ampliamente documentado por el National Institute of Medicine’s Library of Health desde hace más de tres años, generando un importante debate sobre el skincare al hablar sobre el termino de la psicodermatología, una rama de estudio que se aproxima al tratamiento de problemas de la piel, cabello y uñas desde la psicología, planteando entre otras cosas la relación entre la reducción del estrés con un aumento en la producción de colágeno, la proteína más abundante en el cuerpo.

UNSPLASH/Adrian Motroc

Por otro lado, existen también problemas dermatológicos que se agudizan a partir de determinadas alteraciones psicológicas: los eczemas, la rosácea, psoriasis, el acné, distintos tipos de alopecia e incluso, la dermatitis atópica y seborreica.

Padecimientos que empeoran o aparecen de la mano de cuadros importantes de estrés, ansiedad y depresión, señales importantes que nos ayudan a recordar que somos seres biopsicosociales y por ende, separar la enfermedad física de la mental no es la mejor estrategia, es por ello que para ofrecer una solución integral, los expertos en esta disciplina de la medicina se apoyan en terapias cognitivo conductuales de la psicología y de algunos ejercicios de relajación y control mental que ofrecen las sesiones de yoga y meditación.

UNSPLASH/Toa Heftiba

Ahora lo sabes, si tu rutina de skincare no te ha dado los resultados esperados, tal vez sea momento de adentrarse en estos y otros interesantes planteamientos que tiene la psicodermatología para ayudarnos a ser un poco más conscientes de la relación que tienen nuestra piel, cabello y uñas con la mente.

