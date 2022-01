Propósitos: Regresar a los buenos hábitos

No hay sensación más frustrante que cuando te pones tus jeans favoritos y estos, tristemente, ya no cierran. Es cuando viene a tu mente todo lo que has comido, las veces que has dicho “sí”, cuando en realidad querías decir no en la cena de la posada, en el recalentado, a probar esa botanita cuando ya habías comido o a pecar cuando te encuentras por ahí a tu gusto culposo, que en mi caso puede ser la nutella o los tostilocos, voy de lo dulce a lo salado, pero nunca es tarde para comenzar.

Alegra tus mañanas con un desayuno nutritivo / Photo by Dani Rendina on Unsplash

Siempre es emocionante ponerse a dieta, bueno, al menos al inicio. Así que en vez de cambiar de talla me propuse volver a la anterior. Lo primero fue mentalizarme, decidir que por salud quiero hacer un cambio de hábitos y de verdad el cuerpo agradece cuando le das buenos alimentos.

Estoy segura que cuando uno se pone en plan nutricional gasta menos. Después de recibir este plan me organicé para ir por las frutas, verduras y carne, todo en una compra y con anticipación para ir planeando menús. Que la verdad a las mamás nos facilita mucho eso y de alguna forma, pones en cintura a toda la familia, porque mis hijos me animaron al decirme: “Queremos comer saludable”. El punto es que como ya llevas toda tu comida, no tienes gastitos extras en antojos.

Incluye en tu menú las frutas y verduras que más te gusten / Photo by Katie Smith on Unsplash

Soy de esas personas que ama los mercaditos, y que la fruta esté tan bonita que quieras hasta ponerla de adorno en tu cocina. Así que de la vista nace el amor y acudí a un lugar muy especial para comprar todo mi kit de dieta. Me sentí orgullosa de llevar tanta fruta y verdura, así que para no olvidar nada de estos menús lo imprimí y lo pegué en mi refrigerador, como si fuera un ritual de garantía de éxito.

Ahora que estoy en este plan siento que como más que antes, pero sí he notado diferencia, empezando por el estado de ánimo y todo está ya más organizado en mi casa. Lo que sí es que también implica más trabajo, como picar todo, cocinar por la noche, tener todo limpio y planeado para llevar a cabo la semana.

Ahora la segunda meta es hacer ejercicio, pero soy de paso lento pero seguro. Me encanta el orden y siempre saber qué voy a comer. Este trabajo extra creo que vale la pena y espero que se note con el tiempo, así que no tengo prisa. Sobre la actividad física ahora no estoy muy segura qué elegir pero me estoy animando por el barre, un nuevo concepto que combina yoga, pilates y ballet; es una segunda meta que no veo muy lejana, así que no hay más que tener disciplina.

Siempre hay alternativas para hacer un deporte que te guste / Photo by Everton Vila on Unsplash

Aunque también soy amante de los parques, algo tienen de especial que me ponen de buenas, además, hay una bibicleta nueva en mi casa y me parece que ya no tengo excusas para seguir posponiendo mis planes deportivos. Además, varias personas me han dicho que es el mejor anti depresivo, así que vamos a intentarlo.

Enero es el mes de los propósitos, de los comienzos, de los buenos deseos y es momento de tomar la dirección que quieres que este año tenga. Si eliges tu salud, tu amor propio y tu autoestima, seguro tomarás las mejores decisiones.

AA