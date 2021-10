Columna: Hacer en lo secreto

Hace poco se me reveló la filosofía de “hacer en lo secreto” que es todo aquello que sabemos que está bien, que nos exigimos a nosotros mismos, es lo que nos da resultados pero definitivamente, no recibiremos el reconocimiento público. Buscándolo es donde podemos perdernos.

Me explico con la siguiente escena. Una mujer guapa va por la calle y dos mujeres más -no tan agraciadas y con un poco de sobrepreso- la miran con desdén y aseguran: “Algunas tienen mucha suerte”. Lo cierto es que esta mujer, “en lo secreto”, se levanta a las 5:00 a.m. para ir a correr, tiene una rutina de abdominales y cuida su alimentación todos los días, pero no decide contarlo ni recibe aplausos por hacerlo. Ella lo sabe, se exige y lo hace con determinación. Es fácil señalar que aquella mujer tiene suerte, pero no es así.

Las horas de entrenamiento y la alimentación requieren disciplina / Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

Levantarte temprano, ser puntual en tu trabajo, dedicarle tiempo a tus hijos, ayudar a tu madre en los quehaceres de la casa o simplemente, observar qué necesitan los demás tiene la particularidad de hacerte sentir bien, de hacer una cadena de buenas acciones que sólo radicarán en lo más importante que puede existir, la paz contigo mismo. Esas pequeñas decisiones de cada día tienen una relevancia en tu alma, te darán la certeza de que vas por buen camino.

Muchas veces nos quejamos por la situación económica en que vivimos sin darnos cuenta que vamos caminando en círculo, llegando siempre al mismo punto, cometiendo los mismos errores y ésto porque no queremos cambiar esquemas, no queremos esforzarnos, sacrificarnos sin hacer “olas”, hacer lo que toca y punto. No nos gusta seguir instrucciones. Dicen que para mandar, primero hay que saber obedecer. Escucha tus propios pensamientos y haz lo correcto, por más difícil que sea.

Creo que en la disciplina como la mejor manera de cumplir metas. Hay gente tan talentosa que desperdicia toda esa creatividad en un futuro que no llega, en un mañana, en la suerte de que alguien los descubra o inventándose mil pretextos. Esta cita de Picasso lo dice mejor: “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”. Sin disciplina es imposible conseguir metas y eso se realiza “en lo secreto”, en las horas de entrenamiento de un futbolista, en las horas de ensayo de una bailarina, en borrar mil veces un texto hasta que llega la idea que tanto buscas. En eso radica la felicidad de un graduado, en las horas de estudio que nadie vio, en las fiestas que dejaste de asistir y en el dinero que destinaste a este proyecto. Este “hacer en lo secreto” es una llave maestra en nuestra vida. Descubrirla, entenderla y llevarla a cabo nos hará conquistar cualquier cosa.

Organizar tu tiempo también te ayudará a cumplir tus metas / Photo by Stil on Unsplash

“Quién no es capaz de seguir una dieta, no tiene control sobre sí mismo ni de lo que dice”, cuando lo escuché, tardé en asimilarlo. Es verdad. Debemos aprender a cumplir nuestros pequeños retos diarios. ¿Has notado que quien llega tarde, siempre lo hará? Que al llegar enero muchas personas prometen hacer ejercicio pero a los tres meses han olvidado el propósito. No hay un compromiso personal con nuestros deseos, un sacrificio interno, real y consciente de lo que podemos lograr. ¿Implica un sacrificio? Sí ¿Alguien lo reconocerá? No. ¿Te hará feliz? Sí. Al aprender a cumplir nuestros retos vamos en una escalera infinita hacia al éxito.

¿Cómo puede alguien desear mejores expectativas de trabajo si se levanta tarde, no se prepara y sólo se queja de la situación de este país? Esos son los círculos a los que me refiero, pero es posible romperlos. Quizá es buen momento para detenernos a pensar hacia dónde vamos y si nos hemos esforzado lo suficiente para cumplir lo que soñamos, un anhelo que te debe encontrar trabajando en silencio, aquel que inspira y construye. Realiza esa dieta, haz ese viaje, toma ese curso, inicia una rutina de ejercicio, apaga para siempre ese cigarro que te hace mal o el alcohol que te está atrapando. No hagas ruido… en lo secreto, el éxito llegará solo.

