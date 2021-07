Prepara infusión de árnica para desinflamar

Muchas de nuestras mamás y abuelas conocen un sinfín de remedios caseros para los dolores por raspones, inflamación y diversos padecimientos, seguramente entre ellos has escuchado nombrar el árnica.

Muchos la asociamos con la medicina homeopática, por los famosos chochos de árnica; sin embargo, el árnica es una planta usada para diversos padecimientos y uno de ellos es la inflamación.

Ahora, te contamos cómo preparar una infusión de árnica para aprovechar sus beneficios contra la inflamación leve causada por una caída menor, un raspón o el dolor de un piquete de insecto.

¿Qué es el árnica?

Es una flor de color amarillo que es originaria de Europa y Siberia, su nombre científico es: árnica montana. Pero se le conoce de forma coloquial como tabaco de montaña, ya que se puede secar y fumar. Ha sido utilizada durante cientos de años por sus beneficios para reducir el dolor, la hinchazón y los hematomas, según explica Healthline.

Efectos medicinales

Sus propiedades medicinales provienen de su principal ingrediente activo que es la lactona sesquiterpénica, un compuesto que tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos, explica en su sitio el Doctor Mercola.

Los efectos del árnica han sido estudiados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), descubrió en 2019 que las moléculas obtenidas de la planta de árnica con propiedades antiinflamatorias generaban efectos tóxicos en las células de cáncer de colon, por ejemplo.

También ha sido usada como planta medicinal, y para impedir la putrefacción en heridas, combatir la fiebre y ayudando a la cicatrización, según explica la Revista Digital Universitaria de la UNAM.

Un estudio realizado en 2016 descubrió que el árnica es seguro y eficaz sobre el dolor e inflamación luego de una cirugía, explica Heathline.

Esta flor también se usa en diversas presentaciones, muchas de ellas son de uso externos, como pomadas, geles, parches, píldoras y otros, pero también puede consumirse como una infusión, aquí te decimos cómo prepararla para obtener sus beneficios anteriormente mencionados.

INFUSIÓN DE ÁRNICA

Ingredientes

Árnica seca

Agua

Azúcar o miel

Preparación

Pon una olla con dos litros de agua.

Agrega lo que tomen tus dedos de árnica.

Pon una tapa para conservar el calor.

Déjala hervir a fuego medio.

Luego de que hierva debes retirarla del fuego.

Déjala reposar durante 10 minutos con la tapa puesta.

Cuela el té al servirlo en una taza.

Puedes endulzarlo al gusto con miel o azúcar y recuerda que tú puedes secar tu árnica para no usarla fresca.

Precauciones que debes tener con el árnica

A pesar de su valor el árnica puede ser venenosa, por ello no debes consumirla fresca ni en grandes cantidades o pura, ya que esto es considerado como inseguro por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, ya que al ingerirse pura puede ser tóxica, explica el sitio del Doctor Mercola.

También es importante aclarar que no es un sustituto de los antibióticos, por lo que no debe recetarse como medicina, es importante siempre consultar a un médico; asimismo, las mujeres embarazadas no deben usarlo.

