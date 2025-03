¿Por qué una persona es dependiente de su pareja?

Uno de los problemas más frecuentes al interior de las parejas es la dependencia. Ese estímulo de no valerse por uno mismo y necesitar del apoyo o la probación del otro . Se trata de una bomba de tiempo que, eventualmente, generará una crisis y una sensación de vacío en quien la padece, pero ¿Por qué sucede esto? Una teoría psicológica lo explica.

Es así como una teoría define cómo una serie de heridas en la infancia produce una estructura de carácter que puede manifestarse en la edad adulta y generar conflictos.

Lise Bourbeau, en "Las 5 heridas que impiden ser uno mismo", define que las heridas se producen en las relaciones que se establecen con la madre, el padre y el entorno familiar. Son cinco y cada una produce una "máscara", es decir, la forma en la que se produjo un estilo de personalidad:

El rechazo y máscara del huida El abandono y la máscara de la dependencia La humillación y la máscara del masoquismo La traición y la máscara del control La injusticia y la máscara de la rigidez

Aunque una persona puede registrar más de una herida, existe una que se vuelve preponderante.

¿Por qué el abandono produce dependencia?

En el caso específico del abandono, la herida se genera cuando un niño o niña siente que no tuvo, es decir, sufrió por no sentirse apoyado , regularmente, por el progenitor del padre del sexo opuesto. Le faltó afectó o no recibió un cariño frío, distinto de lo que él esperaba .

Una forma de identificar esta herida de forma sencilla, es cuando se percibe que hubo una falta de comunicación con el padre o la madre durante la infancia .

Es así como un herido de abandono produce una coraza, una "máscara", que se traduce en la dependencia . Para no sentir la carencia afectiva de la que fue objeto, el dependiente busca apoyarse siempre en otro. Piensa que nunca es capaz de valerse por sí mismo .

De acuerdo a Bourbeau, los dependientes suelen vivirse en el papel de víctima y buscan la compañía de los demás para no sentirse tristeza, la emoción más intensa que padecen.

Además, necesitan la atención de su pareja, pero no dan al otro lo que le piden . Hacen para los demás para sentirse importantes y esperan afecto a cambio. Pero con regularidad no se sienten plenos, es como si tuvieran un hueco, sobre todo si su compañero o compañero no cumple con sus expectativas. Cree que una prueba de amor es que el otro esté siempre de acuerdo con él .

También, otra característica de los dependientes es que tienen la necesidad de fusionarse, de tener una presencia y de ser ayudado . Carecen de la facultad para tomar decisiones y con frecuencia piden consejos, aunque no los sigan.

Ante esto, lo más importante que la persona haga conciencia sobre su herida en la infancia y acuda con un psicoterapeuta a sanar las deficiencias con sus padres. De lo contrario, continuarán en este círculo vicioso que les hace interpretar al mundo desde su coraza.

