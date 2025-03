¿Qué señales da una persona con una autoestima saludable?

La salud mental implica desarrollar una autoestima saludable, por tal razón hay que saber cómo cultivarla para vivir mejor.

La psicóloga Faby Cuevas compartió información relevante sobre cómo tener una autoestima más saludable. Aunque aclaró que no le gusta hablar de autoestima alta o baja, sino de una autoestima sana, regulada, con sus subidas y bajadas naturales pero encaminada hacia su fortalecimiento.

Entonces, ¿Qué señales nos pueden indicar que tenemos una autoestima saludable?

1. Estar convencida de que, aunque seamos diferente a todas y todos los demás, de que el valor como persona es exactamente igual.

2. Buscar el tiempo y el espacio para cubrir necesidades físicas y emocionales. Conocer cuáles son las necesidades y saber que es importante cubrirlas.

3. Cuando se equivoca y se juzga o regaña, procura después ser más compasiva (o) consigo misma (o), hablarse con respeto y con comprensión. Logrando poco a poco irse juzgando y regañando menos.

4. Evita compararse con los demás, competir contra otras personas, porque sabe que su camino es personal y cada quien tiene su forma de ser y su propio camino. Y cuando se da cuenta de que lo hace, habla amablemente consigo para dejar de hacerlo y regresar a su centro.

5. No se preocupa demasiado, o se esfuerza en no preocuparte. Cuando se da cuenta de que no es el centro de atención, es capaz de ceder o permitir que alguien más reciba esa atención en caso de que a él no te urja, sabe que aunque "no gana", “no tenga primero” o "lo mejor", no cambia su valor como persona ni su merecimiento.

6. Trata de equilibrar lo que gasta en otros con lo que gasta en sí mismo, dando prioridad a tus necesidades, sin exagerar la balanza hacia un lado o el otro.

7. Ya no cree que tiene que ser de una determinada forma para merecer ser amada (o), valorada (o) o respetada (o), sabes que simplemente por ser quien eres mereces todo eso.

8. Conoce sus valores y lo que es importante para él, y evita negociar cosas que son importantes para él o ella a cambio de lo que otras personas ofrecen que quizás no es tan valioso. Por ejemplo, no sacrifica su libertad a cambio de tener compañía.

9. Sabe que aunque tenga ansiedad, sienta tristeza o esté pasando por un reto de salud mental, su valor como persona y merecimiento no cambia, que al contrario, merece tratamiento y atención profesional como cualquier otra persona.

10. Reconoce que está en constante cambio y evolución, y que cualquier cosa que quieras mejora de él o ella, está bien, pero que será poco a poco y sin exigirse, y que no porque "hay algo que mejorar en nosotros", significa que valgo menos.

Según Cuevas, una autoestima saludable nos posiciona en el mismo nivel de valor e importancia que los demás, lleva a hablarse respetuosamente y busca cubrir las necesidades personales, a procurar el bien para uno mismo y saber que no se es ni se tiene que ser el centro de atención.

OA