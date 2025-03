¿Por qué una persona se sabotea y no cree merecer, según la psicología?

La psicología ofrece explicaciones acerca de los comportamientos humanos, como el que tiene que ver con el sabotaje y la idea de no merecer, a fin de poder comprenderlos, reparar las heridas que los ocasionaron y trascender el trauma.

Es así como una teoría define cómo una serie de heridas en la infancia produce una estructura de carácter que puede manifestarse en la edad adulta y generar conflictos .

Lise Bourbeau, en "La Sanación de las 5 heridas", define que las heridas se producen en las relaciones que se establecen con la madre, el padre y el entorno familiar . Son cinco y cada una produce una "máscara", es decir, la forma en la que se produjo un estilo de personalidad:

El rechazo y máscara del huida El abandono y la máscara de la dependencia La humillación y la máscara del masoquismo La traición y la máscara del control La injusticia y la máscara de la rigidez

Aunque una persona puede registrar más de una herida, existe una que se vuelve preponderante.

¿Por qué una persona se sabotea y no cree merecer?

La herida de rechazo se produce regularmente con el padre del mismo sexo y acontece cuando el menor no concibe su derecho a existir . Es decir, aunque suene redundante, cuando el menor fue rechazado por uno de sus padres y su aparición dentro de la estructura familiar no fue esperada o es reconocida. Por ejemplo, un bebé que nació sin ser buscado por sus padres, cuando nace como resultado de "sustituir" a un hijo previo que falleció o por un padre que, a su vez, fue rechazado y repite el patrón.

La persona con la herida de rechazo tiene ganas de desparecer . Es como si buscara, de forma inconsciente, no "ser visto por el mundo". De acuerdo a Bourbeau no desea ocupar su espacio en la vida por miedo fantasioso de ser rechazado .

Es así como la persona herida de rechazo construye una coraza, o máscara, para evitar precisamente ser rechazada . En la infancia se observa cuando los y las niñas viven en mundos imaginarios, son calmados y regularmente no hacen ruido para pasar desapercibidos y se separan del resto.

Cuando se llega a la edad adulta, hacen algo parecido y se "separan del mundo", incluso del deseo sexual . Son propensos a buscar parejas que los rechazan y nulifican su deseo sexual por considerarlo "poco espiritual".

Una de las características más claras de los huidizos es que creen que no valen nada o poco y se convencen de que si no existieran, no habría mucha diferencia . Generalmente, se perciben diferentes del resto de la familia. Por esta razón es que tiendan a sabotear sus logros e, incluso, consideran que no son objeto de merecimiento ni de que cosas buenas les sucedan .

Además, tienen una tendencia a comprarse con otros y siempre van a encontrar que valen menos, de ahí el origen de sus problemas de autoestima . Es provoca que crean que es muy difícil que alguien se fije en ellos o incluso pueden gozar del amor de una pareja.

Ante esto, lo más importante que la persona haga conciencia sobre su herida en la infancia y acuda con un psicoterapeuta a sanar las deficiencias con sus padres . De lo contrario, continuarán en este círculo vicioso que les hace interpretar al mundo desde su coraza.

OA