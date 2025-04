Según indica la página especializada Cuídate Plus, generalmente se asocia el hecho de portarse bien con ser obedientes, pero no siempre es así y no siempre es bueno que nuestros hijos hagan lo que les decimos sin cuestionar.

De hecho, "el niño o el adolescente que más preocupa a los psicólogos es el niño asintomático, [...] aquel que nunca cuestiona nada y que obedece a todo" , afirma Sylvie Pérez, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

Todos los padres o la gran mayoría de ellos quieren que sus hijos sean buenos, obedientes y responsables, pero no siempre ocurre. Esto nos puede llevar a pensar que nuestros hijos son malos y desobedientes y que en el futuro tendremos problemas, sin embargo, esto no es del todo cierto .

Cuidado con los niños demasiado obedientes

En el lado contrario al de los niños desobedientes o que retan las normas, están los niños demasiado obedientes. Aquí hay que distinguir entre la obediencia a unas normas para evitar peligros, como prohibir cruzar la calle solos, y la obediencia ciega a las normas que imponen los adultos .

El exceso de autoridad por parte de los mayores también puede marcar el futuro de los niños como adultos: "más de la mitad de los problemas psicológicos del adulto se inician en la infancia y en la adolescencia. Y es que a veces no somos conscientes de lo importante que es acompañar al niño para desarrollar las diferentes habilidades en esta etapa" , explica Morales. De ahí que un niño demasiado obediente puede llegar a preocupar a los psicólogos.

Tras la obediencia excesiva se pueden esconder problemas graves. “Hay niños en determinados entornos que, según sus padres, son muy obedientes, pero que en realidad lo que tienen es miedo” , señala Pérez. De hecho, “fuera de ese entorno autoritario, en la familia o en la escuela, esos niños muestran una conducta descontrolada”.

Esto es así porque, a veces, "el exceso de control externo impide que el niño se autorregule", precisa Morales. "Cuando educamos en positivo debemos pensar en una pirámide: en la base, los padres refuerzan la autonomía, la comunicación y la gestión de las emociones. Así vamos a encontrar herramientas para resolver los conflictos" , recomienda la experta.

Según explica Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, enseñar obediencia ciega a los niños, traerá como resultado niños que obedezcan a profesores, adultos, amigos, la pareja, debido a que lo que realmente se les ha enseñado es la sumisión . "Si, por otra parte, educan para que presten atención a sus palabras, comprendan la importancia de las cosas y expresen su opinión, no sentirán la necesidad de someterse ante los demás".

Para ello, el consejo del doctor Bilbao es:

Explicar las cosas

Poner límites claros

Mantenerte firme en tus razones

Es importante que a los niños se les dé la oportunidad de que “manifiesten su voluntad y de validar si lo que dicen es aceptable o no”. Otro consejo es "no centrar la conversación hacia lo bien o mal que se han portado, sino hacia los hechos: qué bien has comido, qué bien ha estado que juegues con los abuelos" .

Esto es importante porque “portarse bien o mal es un juicio moral de los adultos, pero jugar con los abuelos es positivo, aunque no responda al buen o mal comportamiento” , añaden expertas de la UOC.

Con información de CuídatePlus.

