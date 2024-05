¿Por qué deberías quitarte los zapatos antes de entrar a casa?

¿Te han pedido que te quites los zapatos al ingresar a una casa o un cuarto? Este hábito que suele ser más común en ciertas tradiciones culturales orientales es siempre cuestionable debido a la preocupación del aspecto y del olor de esta parte del cuerpo, especialmente ahora que las temperaturas son altas. Sin embargo, puede que lo más saludable sea ingresar descalzo.

Más allá de las posibles reverencias que puede significar el gesto de quitar el calzado para ingresar a una mezquita, el acto de entrar descalzo es mucho menos común en los países de América, de lo que es en el resto de las naciones. Sin embargo, no por ello debería de ser despreciado de inmediato.

¿Por qué deberíamos quitarnos los zapatos antes de entrar a casa?

Por higiene y limpieza. Suponiendo que el interior se mantenga relativamente limpio, como en la mayoría de los hogares, la diferencia de partículas que puede haber en un zapato con respecto a las que hay en una casa es abismal . Dentro de la suciedad indeseable puede haber partículas de Clostridium difficile , una bacteria que provoca inflamación del colon, diarrea, dolor de estomago y que suele presentarse en poco menos de un tercio de los casos.

Si estar descalzo no te atrae, la gran solución es tener unos zapatos de interior en nuestra casa. El simple gesto de cambiar un calzado de exterior por uno de interior nos puede proteger de esta y otras bacterias, sobre todo si hay seres vivos que utilicen mucho el piso como mascotas o bebés. Si esto no te convence, probablemente te convenga tener un limpiador en el ingreso para buscar disminuir la probabilidad de contagio, sin embargo, esta medida puede no ser suficiente para las bacterias.

¡Adopta la costumbre y protégete en casa! Recuerda que no debes dejar que tu pie caliente entre en contacto inmediatamente con una superficie fría.

