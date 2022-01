Pharrel Williams muestra un adelanto de su colaboración con Tiffany & Co.

Pharrell, el rey midas de la producción músical en Estados Unidos apareció este fin de semana en París usando unas gafas de sol con incrustaciones de diamantes en la primera fila del desfile de otoño 2022 de la firma Kenzo.

Al referirse a las gafas, Williams reveló al medio WWD que la pieza era la primera de muchas cosas que tenía planeadas con Tifanny; sin embargo, cuando le pidieron más información sobre esta colaboración, el productor de éxitos como Happy y Blurred Lines aseguró que no compartiría más detalles, pues su intención era la de celebrar a Nigo, el diseñador japonés de streetwear que debutó este año como nuevo director creativo de Kenzo, en un espectáculo que reunió a otras celebridades como Ye, (anteriormente Kanye West), Julia Fox, Tyler the Creator y Shygirl.

Más tarde, Pharrel publicó una foto de sí mismo en Instagram, luciendo los famosos lentes de sol con incrustaciones: “Se trata de ver las cosas de manera diferente”. Se lee al pie de la publicación.

Con esta asociación, la famosa estrella musical, se suma a la nueva ola de embajadores presentados por Tiffany & Co en los últimos meses, que incluye a personajes como Beyonce, Jay Z, Rosé de BlackPink y la actriz Anya Taylor-Joy.

Actualmente, no hay información oficial sobre cuándo se lanzará la colaboración Tiffany and Co. de Pharrell.

