Organiza tus archivos digitales

Las computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes se han convertido en herramientas esenciales en el trabajo y ante el confinamiento a raíz de la pandemia muchas de las actividades y procesos laborales y escolares han migrado totalmente a lo digital, por lo que la generación y acumulación de archivos y documentos virtuales es cada vez más notorio en la capacidad de almacenaje de nuestros dispositivos.

Aunque los dispositivos cuentan con carpetas y accesos directos predeterminados para categorizar y guardar documentos, no está de más personalizar el acomodo de los archivos que con mayor frecuencia utilizamos y ahora que el “home office” es más normal, separar tu contenido multimedia por tipo de uso y característica te ayudará a ser más ágil en tus deberes virtuales.

Organizar documentos no sólo implica agruparlos por carpetas temáticas, añadir características desde sus títulos, íconos y accesos directos u ocultos te brindará un panorama más rápido para localizar archivos pasados y encontrar a la brevedad nuevas creaciones si sueles tener abiertas o activas distintas aplicaciones, webs y carpetas al mismo tiempo.

Carpetas únicas

Si tu computadora o tableta la utilizas para distintos fines: escolares, laborales, archivos personales y familiares, y sobre todo la compartes con otros usuarios, es preferible que en la carpeta general de documentos generes una carpeta única con tu nombre y con categorías especiales e internas para designar un espacio único a fotografías, archivos de texto, audios, accesos directo a web y aplicaciones.

Respaldo

Aunque diversas plataformas te permiten almacenar tus archivos en la “nube”, no está de más de tengas a la mano un disco duro en el que puedas almacenar “físicamente” tus archivos y material multimedia considerando escenarios en los que por alguna razón no tengas acceso a internet o tu computadora o dispositivo se infecte o ya no encienda, por ejemplo.

Cronología

Si sueles utilizar con frecuencia aplicaciones para generar textos, audios, videos e imágenes, procura titular desde el inicio el documento/archivo en el que trabajaras y al momento de guardarlo puedes titularlo con la fecha correspondiente del día y nombre del proyecto, esto ayudará a localizarlo con rapidez en el buscador en caso de que no prestes atención o no recuerdes en qué carpeta quedó almacenado.

Accesos directos

Tanto en los buscadores de páginas web, correos electrónicos y escritorio o página principal de tu tableta, computadora y teléfono, puedes crear accesos directos a las carpetas y programas que utilizas diariamente o con mayor frecuencia para evitar la saturación de íconos o pestañas de navegación.

Antivirus

Los programas de antivirus también tienen la capacidad de identificar documentos duplicados y avisarte cuáles son las aplicaciones o carpetas que tienen poco uso, con esto puedes orientarte para decidir si liberar a tu dispositivo de programas que sólo quitan espacio. En la papelera de reciclaje también puedes programar cada cuántos días, semanas o meses se elimina automáticamente los documentos que has desecho, esto te ayudará a rescatar documentos y mantener una limpieza constante.

Limpieza

Ya sea que se trate de videojuegos, aplicaciones musicales, carpetas o documentos repetidos, es importante eliminarlos o al menos enviarlos a la papelera de reciclaje en dado caso de que no los necesites más. Esto te ayudará a liberar espacio del disco duro, harás más ágil al sistema operativo y reducirás los distractores visuales cuando busques un documento en específico.

Analiza tus archivos

El primer paso es revisar profundamente cuál es el contenido de tus carpetas, rastrear su ubicación, si algunas carpetas cuentan con acceso directo en el escritorio o los documentos generales y si hay archivos sin identificar, si hay documentos repetidos o incluso hay carpetas vacías.

JL