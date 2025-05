El molcajete, una herramienta tradicional de la cocina mexicana hecha generalmente de piedra volcánica, es valorado por su capacidad para realzar los sabores y dar una textura única a salsas y guacamoles. Sin embargo, antes de estrenarlo, es esencial curarlo adecuadamente. Ignorar este proceso puede afectar tanto el sabor de tus alimentos como tu salud.

¿Qué significa “curar” un molcajete?

Curar un molcajete consiste en preparar su superficie antes del primer uso para eliminar residuos de polvo volcánico, pequeñas piedras o impurezas que quedan tras su fabricación. Es un proceso que, además, ayuda a cerrar los poros de la piedra, haciéndola más resistente y mejorando su funcionamiento al moler.

El proceso de curado suele incluir moler ingredientes como arroz crudo, sal gruesa, ajo o maíz varias veces, hasta que el polvo gris que desprende el molcajete desaparezca casi por completo.

¿Qué puede ocurrir si se utiliza un molcajete sin curar?

Al no curarlo, el molcajete puede liberar pequeñas partículas de piedra y polvo durante el uso. Estas pueden mezclarse con los alimentos, resultando en una textura arenosa o desagradable, e incluso pueden dañar los dientes si se llegan a morder fragmentos duros.

Algunas piezas nuevas pueden haber estado expuestas a agentes contaminantes durante su fabricación o almacenamiento. Usarlo sin limpiarlo correctamente representa un riesgo de contaminación bacteriana, especialmente si se va a usar para preparar alimentos crudos.

El polvo de piedra volcánica puede modificar el sabor natural de los ingredientes, dándoles un gusto amargo o terroso poco agradable. Esto no solo arruina la receta, sino que también hace evidente la falta de curado.

Un molcajete que no ha sido curado tiende a desgastarse más rápidamente. Los poros abiertos pueden absorber líquidos y residuos de alimentos que, con el tiempo, pueden provocar grietas o mal olor.

¿Es peligroso para la salud?

Si bien no curar un molcajete no suele representar un riesgo grave e inmediato para la salud, sí puede ser perjudicial si se hace un uso prolongado sin tratamiento previo. La ingesta continua de partículas minerales no es recomendable, y puede irritar el sistema digestivo, especialmente en personas sensibles o niños pequeños.

Además, si no se limpia correctamente tras cada uso, las bacterias pueden alojarse en los poros sin sellar, representando un riesgo de contaminación cruzada con el tiempo.

Curar un molcajete no es un simple ritual culinario: es una medida necesaria para garantizar su seguridad y funcionalidad. Saltarse este paso puede afectar tanto la calidad de tus platillos como tu bienestar.

Si tienes un molcajete nuevo en casa, tómate el tiempo para curarlo adecuadamente. Es un proceso sencillo que no solo te permitirá disfrutar mejor de tus recetas, sino que también asegurará una larga vida útil para esta herramienta esencial de la cocina mexicana.

