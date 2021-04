Una tendencia que llegó para quedarse es el color en los accesorios; los bolsos, zapatos, aretes, anillos, case de celular, cinturones, las uñas, lo que se nos ocurra para complementar nuestro look. Y no solamente el color sino la diversión que traen los accesorios.

Entre mas chunky y divertidos mejor. Que no te de miedo combinar, hoy por hoy menos no es más, en especial los anillos que en 2002 fueron el boom (Kitschy Jewelry) esta de regreso: plástico, acrílico, piedras y claro los neones. No pudo llegar en mejor momento, donde el manicure y las uñas con diseño están en su auge.

Anillos Chunky de @_ninipop. CORTESÍA

Chunky Chain de Pink Revolver. CORTESÍA

Te puedes preguntar, ¿cómo lograrlo? ¿se ve bien? Una manera de NO fallar es que tu look sea monocromático, colores neutros y así agregas el pop de color. Si eres más atrevida, es momento de combinar texturas y los colores, no importa que los tonos no sean exactos. El chiste es jugar con tu creatividad, recuerda que no hay reglas… Game on.

Inspiración manicure de Nail It Salón. CORTESÍA

Neones combinados de Pink Revolver.

MR