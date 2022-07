Mickey Mouse, más que la imagen de Disney: fama, poder y mucho dinero

El personaje de “Mickey Mouse” será de dominio público. Así lo han confirmado diferentes medios luego de darse a conocer que los derechos reservados del ratón más famoso del mundo están por llegar a su fecha de vencimiento y que, de acuerdo a las leyes estadounidenses no es posible prolongarlos cuando la obra original cumple 95 años desde su lanzamiento.

Disney esta más que consciente de esto, ya que no es la primera vez que algo así ocurre con uno de sus personajes, aunque, en este caso hablamos del rostro de la compañía y una creación icónica del propio Walt Disney, a quien el ratón le sobrevivió como custodio de la marca a la que ha dotado de fama, dinero, presencia y poder, a través de una amigable carita.

UNSPLASH/Quick PS

El origen

para evaluar el peso sentimental que tiene sobre la historia de la gigantesca compañía de entretenimiento habría que comenzar con los inicios de Mickey: Paradójicamente, antes de que Walt Disney creara a Mickey Mouse, nació un conejito muy similar, Oswald the Lucky Rabbit; sin embargo, tras una disputa con su socio comercial en Universal, Disney perdió los derechos de Oswald y tuvo que crear al ratón.

Finalmente el conejo no fue tan suertudo, pues su imagen ahora es más bien una anécdota y Mickey, como buen relevo, se parece en realidad bastante a Oswald; basta con voltear a ver sus pantalones cortos rojos, las grandes orejas y la expresión que acompaña sus siempre muy abiertos ojos.

A pesar de ser el relevo, se ha dicho repetidamente que la concepción de Mickey fue más profunda y misteriosa, pues la idea surgió a raíz de un sueño, en el que el ratón animado se le apareció al propio Walt Disney, por lo qué se dice, el personaje fue diseñado durante un viaje en tren junto a su esposa Lillian Disney.

La propia Lillian también participó en esta creación, ya que el dibujo iba a llamarse Mortimer, pero a ella le pareció un nombre pomposo y propuso el bautizó de Mickey.

De esta forma, el personaje llegó a hacer historia como la primera caricatura con sonido sincronizado en el corto “Steamboat Willie” del año de 1928.

Cuando se refiere el poder histórico de Mickey Mouse no hay exageración y lo ejemplificamos bajo estas dimensiones: se trata de la primera caricatura que combinó el sonido y la música de forma sincronizada en la historia de la animación, industria que en nuestros días es todo un fenómeno con marcado impacto cultural.

La fama

La imagen de Mickey es una de las más famosas y se ha cobrado sus conquistas territoriales en diferentes épocas, en las que, el ratón de Disney se ha puesto al tú por tú con celebridades internacionales que se han hecho leyendas.

Abrimos ejemplo con nada más y nada menos que Elvis Presley, quien cantó una canción de Mickey, durante un evento en“Las Vegas Hilton”, el 1 de abril de 1975.

“¿Quién no conoce a Mickey Mouse? La razón es porque nos gusta mucho”, exclamó ese día el Rey del Rock. Y tenía razón, basta con buscar en Google las fotos de Michael Jackson, John Lennon, Axl Rose y Freddie Mercury portando camisetas con la imagen de Mickey.

De tal modo, queda claro que la fama de este ratón no es algo tan fortuito, pues la marca se ha esforzado por hacer de su dibujo una de las figuras más comercializadas alrededor del mundo.

Y no han fallado en su conquista: Mickey ha sido el primer personaje de animación en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, desde 1978.

El poder

¿Qué tan poderoso es este ratón? Bueno, imagina que el 124º emperador de Japón, Hirohito, fue enterrado con un reloj de Mickey Mouse que le regalaron cuando estuvo de visita en Disneylandia en 1975.

La reina Isabel II, la más longeva del Reino Unido, jugó con Mickey y Minnie Mouse cuando era una joven princesa.

Y la silueta ha llegado hasta el Vaticano: un joven de California, regaló al Papa Benedicto XVI unas orejas de Mickey Mouse, durante una comida que el Papa celebró con jóvenes de todo el mundo, en Sídney, Australia. Acto que no pasó desapercibido, pues luego un vocero comentó que Benedicto XVI quedó agradecido con el peculiar regalo.

Cultura es poder y Mickey también cala hondo en este rubro, si Andy Warhol se valió de los iconos populares más célebres para crear las obras que definieron el Arte Pop el siglo pasado, es lógico que el roedor animado tendría lugar ahí, en una de sus ilustraciones.

Warhol fue el más conocido representante del arte pop, corriente artística muy en boga durante las décadas de 1950 y 1960. Pero, si el objetivo es refrendar las conquistas culturales de Mickey no hay que irse tan atrás en el tiempo, tan sólo en 2014, el artista británico Damien Hirst creó una obra inspirada en Mickey como parte de su colección Spot, la cual fue objeto de una subasta benéfica de Christie’s en Londres.

La industria de la moda también ha reclamado su pedacito del señor Mouse: prendas y colecciones de diseñadores y marcas de todo el mundo como Marc Jacobs, Dolce & Gabanna, Castelbajac, Tommy Hilfiger, Zara, Pandora, Pull & Bear, Bershka, Mango, Forever 21, Desigual o GAP no han ocultado como el personaje ha sido objeto de su inspiración.

La “campaña” de Mickey no es espontánea, se trata de un largo trabajo de marketing que data desde 1930, pues a la fecha se han producido todo tipo de artículos relacionados pero el más buscado de todos ellos es un reloj de 1939 que seguramente conoces, ese cuyas manecillas son los brazos del ratón.

UNSPLASH/Roméo A.

Vida privada

Por supuesto que la vida privada de un personaje tan público es de interés general, por lo que a cuenta gotas hemos sabido sobre las figuras más relevantes en su vida.

Primero Minnie, reconocida como la novia de Mickey, quien es en realidad su esposa y por eso comparten apellidos. Si bien nunca hubo una boda en ninguna película, Disney los casó desde su estudio, por lo que el matrimonio es canon.

Mickey y Minnie compartieron debut en la pantalla grande en el filme "Steamboat Willie" de 1928. Es por ello que cada año, el 18 de noviembre, celebran juntos sus cumpleaños.

Otras figuras que complementan la vida del afamado personaje son la de los hombres detrás de él:

La voz original de Mickey Mouse fue el propio Walt Disney de 1928 a 1947. En 1976, Wayne Allwine comenzó a dar voz al personaje. Es obvio que en sus nueve décadas de historia, los trazos del personaje han cambiado: los vemos más redondeados y modernizados, pero los ojos grandes, guantes blancos y la sonrisa sin dientes son inamovibles.

Floyd Gottfredson es el dibujante que más años ha dado vida a Mickey en las tiras impresas, entre 1930 y 1973. Mientras que en la televisión, el guionista que más historias escribió fue Bill Wash: 3 mil 414, entre 1943 y 1963.

Y aunque la imagen actual ha cambiado en comparación con la original (cuyos derechos son los que se vuelven de dominio público) la silueta de Mikey Mouse es y será relevante en muchos sentidos, tanto sentimentales como materiales.

El futuro de Mickey Mouse

Si bien no sería la primera vez que le sucede algo así a Disney (ya pasó con Winnie The Pooh a inicios de este año) de quien se prepara una producción gore con el osito amarillo. Mickey es Mickey, y ahora, esta situación podría implicar al ratón de Disney en nuevas adaptaciones e historias, no solo infantiles sino para un público adulto. Aunque sabemos que Pooh y Mickey no tienen, ni de cerca, el mismo impacto en la imagen de Disney.

