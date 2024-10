El 16 de octubre de 1923, Walt Disney y su hermano Roy fundaron la empresa que cambiaría el mundo del entretenimiento: The Walt Disney Company. Hoy, en su 101 aniversario, celebran no solo la magia de sus películas y parques temáticos, sino también algunos datos curiosos que destacan la rica historia de esta icónica compañía. Aquí te presentamos 15 curiosidades sobre Disney que quizás no conocías:

El Primer cortometraje: El primer éxito de Disney fue "Steamboat Willie" en 1928, un cortometraje que presentó a Mickey Mouse al mundo. Fue uno de los primeros dibujos animados con sonido sincronizado. La Casa de Mickey Mouse: La famosa casa de Mickey en Disneylandia fue diseñada para parecerse a un dibujo animado en tres dimensiones, con colores brillantes y líneas suaves. Las ventanas de Disneyland: En Disneyland, algunas ventanas de la Main Street están dedicadas a personas influyentes que ayudaron a construir la compañía. Cada ventana tiene una placa que muestra su contribución. Mickey Mouse como Icono Cultural: Mickey Mouse es reconocido en todo el mundo y ha aparecido en más de 130 películas, convirtiéndose en un símbolo de la cultura pop y la creatividad. Disneylandia y la tecnología: Disneyland fue el primer parque temático en utilizar una tecnología llamada "Audio-Animatronics", que permite a los personajes robóticos moverse y hablar con realismo. El secreto de la “Roca”: En el Parque de Disneyland, hay una roca en la atracción "Piratas del Caribe" que en realidad es una estatua de un perro con una llave. Este detalle es un homenaje a la película "El perro de los piratas". Disney y la música: Las canciones de Disney han sido reconocidas en varias ocasiones con premios Oscar. La canción "Let It Go" de "Frozen" se convirtió en un fenómeno mundial, alcanzando más de 1.5 mil millones de visitas en YouTube. Los Primeros personajes animados: Además de Mickey, Disney creó personajes icónicos como Donald Duck y Goofy, que también debutaron en los años 30 y se convirtieron en parte integral del universo Disney. El Club de los 30: Walt Disney y su equipo eran tan innovadores que formaron un grupo llamado "Los Nueve Viejos" que incluía a algunos de los animadores más talentosos de la época, impulsando la creatividad y la colaboración. Los parques temáticos: Disney tiene más de 12 parques temáticos en todo el mundo, y cada uno tiene su propio estilo y características. Disney World en Florida es el más grande, cubriendo más de 100 kilómetros cuadrados. El impacto de Disney en la cultura: Las películas de Disney han abordado temas sociales y emocionales, como la diversidad y la inclusión, inspirando a generaciones con historias que resuenan a nivel personal. La primera película animada: "Blancanieves y los siete enanitos" (1937) fue la primera película animada de larga duración en la historia y fue un gran éxito, sentando las bases para futuras producciones. Disney en el espacio: En 1986, Disney se asoció con NASA para llevar a cabo una serie de programas educativos. El primer astronauta de Disney, Charlie Duke, fue parte de la misión Apolo 16. Los personajes que hablan: Muchos de los personajes de Disney son interpretados por actores y actrices famosos. Por ejemplo, Robin Williams dio voz al Genio en "Aladino", aportando su estilo único a la película. La fundación Disney: En 1983, Walt Disney World se convirtió en el primer lugar en el que se celebró una convención de videojuegos, destacando la influencia de Disney en la cultura de los videojuegos y el entretenimiento interactivo.

En su 101 aniversario, Disney continúa siendo un referente de innovación, creatividad y magia, logrando conectar con audiencias de todas las edades alrededor del mundo. Desde sus inicios humildes hasta convertirse en un imperio del entretenimiento, la historia de Disney es un testimonio del poder de la imaginación.

