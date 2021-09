La Met Gala 2021, donde los famosos asistieron siguiendo la temática "A lexicon of Fashion" y se inspiraron en lo que cada quien eligió como lo más representativo de la moda estadounidense, hubieron algunas grandes ausencias que como espectadores no pudimos evitar notar.

Sin duda una de las que más llamó la atención fue la de la empresaria e influencer estadounidese Kylie Jenner, quien recientemente confirmó en redes sociales que está en la espera de su segundo hijo o hija junto al rapero Travis Scott. Por lo tanto, todos los fans de la familia Kardashian-Jenner esperaban ansiosos que Kylie aprovechara la Met Gala como el primer evento público en el que mostraría su baby bump. Sin embargo, la influencer anunció horas antes a través de su cuenta de Instagram que "tristemente" este año no podría asistir a la mediática alfombra roja.

Kylie Jenner escribió en Instagram "Estoy muy triste porque no podré asistir este año. No puedo esperar a ver todos los looks". INSTAGRAM/ KYLIE JENNER

La explicación más lógica a la ausencia de Kylie Jenner en la Met Gala 2021 es que quizás no se encontraba en las condiciones de salud óptimas debido a su mencionado embarazo, sin embargo también se rumora que pudo ser una forma de protesta ya que Anna Wintour -editora en jefe de Vogue y una de las principales organizadoras del evento- decidió no invitar a Khloe Kardashian (media hermana de Kylie) debido a que no es lo suficientemente "famosa" como para ser incluida en la exclusiva lista de invitados.

Por otra parte, la rapera Nicki Minaj no asistió a la Met Gala 2021 ya que, según reveló ella misma a través de su cuenta de Twitter, uno de los requisitos era haber recibido la vacuna contra el Covid-19. Minaj ha declarado su postura anti-vacunas en redes sociales, por lo que ha sido objeto de polémicas y críticas. Sin embargo, invitó a sus fans a seguirse cuidando y a utilizar cubrebocas.

Definitivamente la actriz de 56 años Sarah Jessica Parker es uno de los grandes referentes de la moda estadounidense y una de las celebrities más aplaudidas en las Met Gala. Sin embargo, ella misma confesó que había tomado la decisión de tomarse un descanso de las Met Gala para enfocarse en su nuevo proyecto: la serie "And Just Like That", reboot de la serie con la que saltó a la fama, "Sex And The City".

Otras celebridades que fueron extrañadas en la Met Gala de este año fueron Lady Gaga, Madonna, Blake Lively, Selena Gómez, Zendaya y Ariana Grande.

