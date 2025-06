Medidas para evitar que tu perro huela mal en temporada de lluvias

Los paseos diarios son una actividad imprescindible para mantener a nuestras mascotas en buen estado, sin embargo, con la llegada de la temporada de lluvias, llevarlos a cabo puede representar un martirio.

Lodo, charcos y la humedad son factores que pueden generar que los lomitos regresen a su hogar con el característico olor a “perro mojado”.

Aunque es natural, no es algo a lo que tienes que resignarte. Estos son algunos consejos prácticos para evitar o minimizar el clásico aroma a perro mojado que puede impregnarse en tu casa después de un paseo con tu mascota.

¿Cómo evitar que tu perro tenga mal olor en temporada de lluvias?

Antes del paseo:

Usa un impermeable para perros. Es una excelente inversión, ya que protege el lomo y parte del pecho del perro, evitando que se empape por completo. También puedes complementarlo con botas impermeables para sus patas.

Evita zonas con charcos o pasto encharcado. Planea rutas que minimicen el contacto con el agua estancada , ya que esta es la que más huele mal, sin mencionar que puede contener una infinidad de bacterias, afectando la piel y el pelo de tu compañero peludo.

Después del paseo:

Sécalo bien con una toalla absorbente. Ten una toalla exclusiva para tu perro cerca de la puerta y sécalo completamente. Presta especial atención a sus patas, panza, axilas y orejas.

Usa una secadora de pelo. Si su pelaje es largo o denso, usa una secadora de cabello para secar las partes donde se pudo haber mojado. Asegúrate de que esté en modo tibio (no caliente) y utilízala con cuidado, a una distancia segura. Pon atención a su estado de ánimo y procura no estresarlo.

Limpia sus patas. Si no usa botas impermeables, limpia sus patas con toallitas húmedas o con un paño con agua tibia al regresar a casa. E sto no solo evita que sea afectado por hongos o bacterias, también previene que lleve suciedad o malos olores al interior del hogar.

Aplica un spray natural o neutro a su pelaje. Hay sprays con olores suaves (lavanda, avena, etc) diseñados para mascotas. No uses perfumes de humano.

Cuidado regular

Además, asegúrate de mantener el aseo y cuidado regular de tu mascota

Cepíllalo frecuentemente. El pelo limpio y sin nudos se ventila mejor y se seca más rápido.

Báñalo regularmente, pero no en exceso. Cada tres a cuatro semanas es suficiente, a menos que se ensucie mucho. Usa un champú específico para perros y para su tipo de pelaje.

Mantén su cama y sus cobijas secas. A veces el mal olor viene de ahí y ellos se acuestan frecuentemente. Lávalas con regularidad y déjalas secar al sol si es posible.

No olvides cuidar y proteger a tus mascotas en esta temporada de lluvias. Recuerda que ellos también se espantan, sienten frío y corren peligro, no los dejes en lugares donde pueden quedar expuestos o mojarse. Cuidar a tus mascotas es tu responsabilidad y cuando los cuidas a ellos, estás cuidando a toda la familia.

MB