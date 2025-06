Así puedes eliminar el olor a orina de perro con remedios caseros

Si tienes un perro como mascota, seguro has pasado por la etapa en la que lo tienes que educar para que aprenda a hacer su necesidades en un lugar determinado y al momento de limpiar dicho lugar, te has preguntado: ¿Cómo puedo eliminar el mal olor que queda?

Durante su etapa de aprendizaje, los perros tardan en acostumbrarse en qué lugar deben de hacer sus necesidades, por lo que suele pasar que nos encontramos con sus desechos en lugares no deseados. Además, aún teniendo unos buenos hábitos higiénicos, a tu perro se le puede escapar un pis de vez en cuando en casa; porque no se aguantaba más, porque está malo, estresado o porque no ha podido salir a su hora habitual.

Cómo eliminar el olor de orina de perro

Tal vez creas que ya has probado todo tipo de soluciones como lejía, detergente, friegasuelos, diferentes limpiadores, ambientadores sin conseguir eliminar los malos olores y además, al no conseguir eliminar la marca olfativa de orina, tu perro vuelve a incidir y a orinar una y otra vez en el mismo lugar, puede que necesites probar lo siguiente:

Agua oxigenada: Mezcla en un bote de spray 1 parte de agua con 1 de agua oxigenada, después, pulveriza la zona y déjalo actuar una media hora.

Agua oxigenada con bicarbonato de sodio: Mezcla 2 partes de agua oxigenada, 2 de bicarbonato y 1 de agua, al agitar obtendrás una especie de pasta espesa y deberás pulverizar la zona con una buena cantidad y déjalo actuar durante una hora

Vinagre: Mezcla 1 parte de agua caliente y 1 parte de vinagre en un pulverizador, luego, aplícalo y deja que actúe unos 20 minutos

Bicarbonato de sodio: Espolvorea directamente sobre la superficie seca y déjalo actuar toda la noche. Al día siguiente puedes retirarlo fácilmente con el aspirador.También puedes mezclar 2 cucharadas con 150 ml de vinagre y dejarlo actuar media hora.

Limón: Mezcla 100 ml de limón exprimido con 50 ml de agua y 2 cucharadas de bicarbonato para después pulverizar la zona y dejarlo actuar media hora.

Te recomendamos no utilizar lejía ni amoníaco debido a que estos productos incitan a los perros a hacer sus necesidades en el mismo sitio, ya que contienen el mismo componente que la orina.

