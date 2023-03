Mayto: La historia de un desarrollo turístico

Muchas de las historias que merecen contarse son producto de un sinnúmero de circunstancias y eventos azarosos que, sin motivo aparente, se concatenan para que sucedan las cosas; tal parece el caso del joven ingeniero civil Leo Jiménez quien, al menos hace unos años, no sospechaba el proyecto que habría de encabezar y que, hoy día, podría desembocar en el primer Parque Astrológico del mundo en una playa de Jalisco.

En este sentido, todo comienza —quizá— cuando el protagonista de esta historia vive en Madrid, España, dedicado al mundo del Fast Fashion Retail, “y me regreso a Guadalajara en 2020, por la pandemia. Soy tapatío y, al llegar, con 25 años de edad, me sentía el peor fracasado porque hacía mi vida allá; pero no tenía una semana aquí cuando me invita un gran amigo a participar en el tradicional ‘Vallartazo’, el viaje a campo traviesa para motos, quads y UTVs que parte de aquí hacia el destino turístico, y con casi todo cerrado en la ciudad, dije: vámonos”.

El destino turístico cuenta con su propia pista de aterrizaje. ESPECIAL

Maravilla desconocida

Y aquí se da la primera “torcedura” porque, indica Jiménez, “en Talpa de Allende, una parada en el camino, me dicen que iremos por una ‘ruta nueva’ hacia una playa conocida como Mayto, a la que no habíamos ido. Me molesté porque tenía mi plan trazado en Vallarta y detesto que me mientan, pero me aseguran que, por brecha, de ese lugar a Vallarta haré tres horas, y me calmé. Un día después, caigo en una zanja, se rompe la horquilla del racer y llegamos a Mayto a la medianoche”.

Así, “todo lo que quería en ese momento era descansar”, refiere el ingeniero, “pero miré las estrellas y me quedé anonadado por casi dos horas. Al día siguiente, el amanecer me mostró una playa bellísima; y como Cristóbal Colón, juraba que estaba por San Pancho algo así, y nada qué ver, estábamos en Jalisco y con un mar color turquesa y una playa casi blanca con un estero como cerco natural. Estoy al sur de Vallarta, en el municipio de Cabo Corrientes, y recordé que había conocido al presidente municipal en una cena en Vallarta”.

Aries. Cada espacio tendrá su personalidad, desarrollada a partir del tema principal. ESPECIAL

Las cosas como son

Para entonces, “aunque soy ingeniero civil, me dediqué siempre al comercio internacional”, afirma Jiménez, “y el presidente vino a desayunar conmigo y le platiqué que me gustaba el lugar para construir una casa; pero me aclaró que esa playa era de un solo propietario. ¿Cómo había pasado? Pues se trataba de terrenos ejidales y, en 2008, Felipe Calderón les expidió títulos de propiedad, y de esta playa el propietario es una persona —de nombre Manuel— y casi por cuarenta años ha escuchado ofertas por estos terrenos y no tiene interés en vender”.

El joven emprendedor convence a Prisciliano (el presidente municipal de Cabo Corrientes) de que lo lleve a casa del dueño; “cuando lo conocí, de entrada y sin mirarme a los ojos me dijo su nombre y que su terreno costaba ‘mil millones de pesos’. Y ya con ese ‘no’, le comenté que no era mi interés pero, después de todo, podíamos tomar unas cervezas y dejar eso de lado. En unas horas éramos amigos y estaba invitado a volver. De esa manera, de mayo a octubre de 2020 fui cada semana a esa maravilla de lugar, con el señor Manuel”.

Virgo. Es una oferta multitemática en el mismo lugar; el concepto es único en el país. ESPECIAL

Una locura de lugar

En esos meses, una amistad se construye y, quizá porque su cimiento mayor suele ser confianza, llega el momento en que don Manuel concede la posibilidad de que su terreno sea la base de un proyecto mayor; y con titulación en regla, certificación de libertad de gravamen, un equipo de profesionales que delimitan el polígono, sacan las curvas de nivel, hacen estudios de mecánica de suelos, y en fin, detalla Jiménez, “una locura completa, porque no es normal que un espacio tenga tales bondades”.

Y en este momento es cuando “inicia de verdad la historia”, explica el ingeniero, “y lo que le propuse al dueño fue hacer una pista de aterrizaje, una urbanización y un complejo turístico de densidad mínima, bajo impacto ambiental; esto, porque la idea es generar progreso para la gente del lugar, sin joderlo, llegando a un punto de equilibrio. Y lo primero fue proponer un fideicomiso para este proyecto y firmarlo en Guadalajara lo antes posible”.

Géminis. Cada diseño es único y con una gran variedad de materiales, colores y formas. ESPECIAL

Construir con conciencia

En palabras del también músico, “el nuevo turismo es la naturaleza, que se ha convertido en un lujo”, un principio que da paso a nuevos episodios donde, con la posesión de un predio que se debe, surge una oportunidad nueva, de involucrar al creativo empresario Frank Ruiz con quien, al par de Sofía Jiménez, se empieza desarrollar la idea del “primer Parque Astrológico del Mundo; un plan que abarca construir 12 glorietas, cada una para un signo del zodiaco, cada uno con su historia, sus materiales de construcción, aromas, vegetación, paisaje e historia”.

Es en enero de 2021 que el concepto “se lanza”, establece Jiménez, “turismo orgánico de construcción mínima, gozar del sitio sin crear una huella de carbono elevada; la idea es ser ejemplo para nuevas generaciones, mostrar que se puede construir con consciencia, crear progreso sin perjuicio. Tras salir a la venta, cinco meses después se alcanza el punto de equilibrio y se liquida el adeudo del terreno. Ahí comenzó la tramitología”.

Cáncer. Las edificaciones son pensadas para evitar el menor daño ecológico posible. ESPECIAL

Acceso renovado

Todo hasta aquí “es como un sueño”, y una visita del comandante del aeropuerto de Guadalajara genera un documento que muestra como “viable” construir en la zona un aeropuerto; “y un mes después, lo que son las cosas, me dan licencia para construir la pista, firmado por la Directora de Aeropuertos del país”.

Poco tiempo después, dada la circunstancia de que Cabo Corrientes llegaba a una final de la Copa Jalisco, el ingeniero acompaña al presidente municipal al encuentro de futbol en el estadio Jalisco; “yo no conocía al gobernador, y de esa conversación surgió la posibilidad —que se concretó después— de rehabilitar la brecha que conduce a Mayto, asfaltar y que, gracias a una carretera nueva, de Vallarta se haga un viaje de sólo 1 hora 40 minutos”.

Cada espacio será un mundo estético diferente. ESPECIAL

Lugar y energía

Para continuar con el trabajo, continúa Jiménez, “desarrollamos un plan parcial de desarrollo urbano y se presentó en el cabildo municipal, conseguimos el cambio de uso de suelo; todo se ha hecho en tiempo récord, y con la pista terminada en julio de 2022 (con dos meses de prueba de la SEDENA y la Fuerza Aérea), después obtenemos la licencia para utilizarla, y ahora somos el único desarrollo en playa de México que cuenta con su propio Aeropuerto”.

Finalmente, “hay una restricción, máximo por terreno se permiten 20 llaves hoteleras (tipo boutique) y 20 departamentos, no se puede más, de otra forma sería incongruente. Cada lugar tiene su energía y nosotros cuidamos este; tenemos desarrollados ya seis de los ‘templos’, y nuestra idea siempre ha sido conectar lo material con lo espiritual. El parque tiene una inspiración familiar, y cada concepto respeta su esencia y es internacional”, concluye el joven emprendedor.