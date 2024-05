¿Tienes un perro o planeas tener uno? Debes tomar en cuenta que entre las muchas responsabilidades que existen el sacarlo a pasear es de las más importantes.

De acuerdo con el portal Experto Animal, si no lo sacas a pasear son muchas las consecuencias y lamentablemente se tiene un gran impacto negativo en su salud, carácter y convivencia con él, ya que al no realizar esta actividad, el perro no recibirá todos los beneficios que le aporta el pasear.

Es necesaria esta actividad para tener un perro feliz y saludable, pues necesita estimulación y realizar ejercicio a diario mediante el paseo, esto último para mantenerse en forma y no padecer problemas de salud a largo plazo, especialmente si tu perro es hiperactivo.

No sacarlo a pasear de acuerdo con Experto Animal le perjudica directamente en su salud física y mental, así como la convivencia en el hogar.

Si un perro no sale a pasear, fácilmente puede empezar a subir de peso de forma desmesurada, pues comerá más de lo necesario debido a la ansiedad o al aburrimiento y no quemará estás calorías extras, desembocando problemas como:

Obesidad.

Diabetes.

Debilidad muscular.

Dolores de articulaciones.

Además, no cubrir las necesidades físicas de tu perro acabarán afectando gravemente en su carácter, ya que estar encerrado en un espacio sin poder cansarse, implica que el perro acaba con un exceso de energía que no podrá gastar, por lo que ladrará más, estará más irritable e incluso destozará cosas.

