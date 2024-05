Lo que le ocurre a tu cuerpo si consumes aceite de coco todos los días

A lo largo de los años, el aceite de coco ha sido un ingrediente que se ha posicionado tanto como un producto de belleza como una alternativa para utilizar en la cocina, esto debido a los múltiples beneficios que posee.

Existen muchas formas de utilizar el aceite de coco, ya que este cuenta con varias propiedades que pueden ayudar a tu salud, y aunque es muy común la integración de este producto a la dieta diaria, existen algunas consideraciones que debes saber antes de hacerlo, por lo que a continuación te explicamos qué sucede si consumes el aceite de coco diariamente.

Beneficios del aceite de coco

Salud dental: El aceite de coco cuenta con propiedades antibacteriales , por lo que este puede ayudar a la prevención de diferentes condiciones dentales tales como la gingivitis y la halitosis.

Para utilizarlo con este fin, deberás hacer buches con aceite de coco por la mañana justo después de completar tu limpieza dental, sin embargo, siempre se recomienda primero consultar con tu dentista y no abusar de este método, ya que a la larga puede que sea contraproducente debido a que puede deshacer el esmalte de tus dientes.

Cuidado capilar: Muchos shampoos comerciales incluyen el aceite de coco en sus fórmulas, ya que este es un gran recurso que puede brindarle a tu cabello hidratación, además te puede ayudar a combatir la caída del cabello y aporta brillo.

Para obtener estos beneficios puedes consumirlo directamente o aplicarlo como una crema en tu cuero cabelludo.

Piel sueva y tersa: Debido a que cuenta con múltiples ácidos grasos y antioxidantes, el aceite de coco es perfecto para conservar la humedad en la piel, por lo que la mantiene hidratada y suave, además de que ayuda a prevenir los daños solares y retrasa el envejecimiento de la piel.

Así mismo, esta puede ser una gran opción para aquellas personas de piel sensible, ya que puede combatir irritaciones y el enrojecimiento de piel si es aplicada como una crema corporal.

Cucharada en ayunas: Una de las formas más populares de consumir el aceite de coco es t omar media cucharada de este aceite en ayunas, para progresivamente ser capaz de ingerir una cucharada completa, esto con el finde lograr los beneficios que puede aportar tanto en tu figura como en tu salud.

Estudios de los triglicéridos de cadena media (MCT) aseguran que consumir el aceite de coco de esta manera ayuda a quemar grasa corporal de una manera rápida, incluso algunos recomiendan ingerir hasta tres cucharadas al iniciar el día.

Sin embargo, a pesar de que el aceite de coco se compone del 65% de MCT, el cual, en teoría permite quemar una gran cantidad de grasa rápidamente, el aceite de coco cuenta con otros componentes que al ingerirlos en grandes cantidades pueden ser perjudiciales para la salud, por lo que se recomienda consultar a un médico antes de empezar con dicha práctica.

Repercusiones que puede tener el aceite de coco

Si bien, como ya lo hablamos, el aceite de coco cuenta con una gran cantidad de beneficios para el ser humano, tanto en ámbitos de salud como de belleza y cuidado personal , existe otro lado del aceite de coco que debes de tener en cuenta antes de comenzar a utilizarlo.

El aceite de coco cuenta con un gran contenido de grasas, específicamente posee un 82% de grasas saturadas, por lo que este puede aumentar los niveles de colesterol LDL, o "colesterol malo", debido a esto su consumo en exceso no es recomendable para una buena salud cardiovascular.

Así mismo, debido a que se trata de un tipo de grasa, si se sobrepasa la cantidad recomendada, se puede propiciar el incremento de peso, como también el aumento de los niveles de azúcar en el cuerpo .

De igual manera, el aceite de coco puede ser el causante de diferentes padecimientos como la diarrea o problemas gastrointestinales , a causa de esto no se recomienda para personas que padecen de reflujo, ya que este tipo de grasa puede permanecer en las paredes del estómago.

Incluso, el profesor de epidemiología y nutrición de la Harvard TH Chan School of Public Health, Walter C. Willett, detalló que “se hacen muchas afirmaciones sobre que el aceite de coco es maravilloso para muchas cosas diferentes, pero realmente no tenemos ninguna evidencia de beneficios a largo plazo para la salud”.

Por lo que, en el caso de uso externo, el aceite de coco si es recomendable, pero el consumirlo directamente todos los días no, además de que es necesario siempre acudir con un especialista como un nutriólogo o un médico antes de incluir o modificar aspectos en tu dieta diaria y tener en cuenta que el exceso de cualquier producto en la mayoría de los casos es perjudicial.

