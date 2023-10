Libros recomendados: ¿Qué leer? Títulos que no te puedes perder

Una actitud de huevos - Mónica Borda

En la vida no bastan las buenas intenciones para alcanzar tus sueños, también es necesario tener una actitud de huevos. Tus pensamientos no te definen, deja de vivir a merced de ellos y comienza a gozar de la libertad y el bienestar que tanto has deseado.

Descubre con Mónica Borda cuáles son los hábitos que obstaculizan tu felicidad y cómo incorporar pequeñas pero efectivas acciones para combatirlos.

Experimento de amor en Nueva York - Elena Armas

Rosie está desesperada. Tiene solo ocho semanas para escribir una novela romántica en medio de su bloqueo creativo. Y encima se le ha derrumbado el techo del baño delante de sus narices. Por suerte, puede huir al apartamento de Lina mientras ella está de viaje. Pero lo que Rosie no sabe es que Lucas, el primo de su mejor amiga y a quien ha estado acechando en Instagram, también se quedará allí. Así que este caballero español le ofrecerá compartir el apartamento y le propondrá un extraño experimento para que encuentre su musa inspiradora.

Treinta me habla de amor - Alessandra N. Varela

Treinta aparece un día anunciando que es Anamaría en el futuro, hablando de un amor raro y de jóvenes que deben ser salvadas. Anamaría tendrá solo trece años, pero no es ninguna tonta. Aunque Treinta parezca inofensiva, es una extraña. Y las chicas tienen que cuidarse de los extraños. Especialmente en los 90. Especialmente en su amada Ciudad Juárez. Donde la desaparición de mujeres y niñas se ha vuelto tan frecuente que el mayor miedo de todas es volverse una “encontrada”. Anamaría últimamente ha estado teniendo sueños mortales y febriles, es una ciudad marcada por la tragedia. ¿Qué más da una chica triste?

Nosotros bailamos sobre el infierno - Marcos Bueno

Cuando Óliver despierta en el baño de una discoteca, intuye que su vida acaba de cambiar. No tiene idea de cuánto. Ahora una sombra monstruosa lo acecha por los rincones, susurrándole que estará con él para siempre, y la culpa de lo que le ha ocurrido le pesa en el alma. Pero cree que ha hallado la forma de deshacerse de todo eso. Así comienza su viaje. A Inglaterra. A Connor. Al recital de sus sueños. Pero, por sobre todas las cosas, al legendario Devil’s Dyke. En donde enterrará lo único que le queda de su abusador.

Tierra en los bolsillos - Laura G. Miranda

¿Quién tiene el control cuando el presente se rompe en pedazos? Una novela de Laura G. Miranda sobre sentimientos universales y decisiones. Es la vida en sus extremos. Es el mejor beso y el duelo más difícil. Es el fulgor y las sombras de quienes la constituyen.

Es una alternativa para transitar un día a la vez, amar y volver a sonreír.

