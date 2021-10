Libros recomendados: Escribe con Rosa Montero

El periodismo y la literatura están ligados a la vida de Rosa Montero, una escritora española que trabaja para el diario El País y también es una orgullosa colaboradora de esta casa editorial. Es autora de novelas, cuentos infantiles y durante su trayectoria ha recibido reconocimientos y premios motivada por una sola cosa: el gusto por escribir. Escribe con Rosa Montero es un regalo perfecto para quien escribe, al incluir consejos, frases, ejercicios, páginas en blanco y un diario de trabajo por un mes, de tal forma que puedas comenzar no uno sino varios proyectos.

La escritora recomienda tener siempre a la mano un cuaderno de notas / Fotografías: Jorge Soltero

¿Por qué escribir sobre la escritura?

“Eso lo hacemos todos, no hay escritor que no llegue a determinada edad y hable de la escritura porque es nuestra pasión, es nuestra vida. Los novelistas vivimos de la escritura, que nos mantiene en pie. La mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir desde niños. Lo que te quiero decir es que desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo. Es nuestra pasión, nuestra manera de estar en el mundo y de soportarlo”.

¿Tienes la intención de ayudar a otros a escribir?

“Escribe con Rosa Montero sí es un cuaderno de notas. Lo que más me gusta es que este libro son mil libros, cada persona que lo compra y lo empieza a llenar, convierte el libro en otra cosa, eso es precioso”.

¿Cuál es uno de los grandes errores que se comenten?

“Hay gente que empieza a escribir con una idea equivocada, creen que es ser famoso y rico; es lo más erróneo, tienen que pasar por muchas cosas, escribir lo haces porque lo necesitas, incluso porque te permite vivir otras vidas, pero no para ser rico y famoso”.

¿Qué consejos darías para quienes están empezando a escribir?

“Primero, si quieres escribir tienes que tomarte en serio a ti mismo. Priorizar la escritura. Organiza tu vida para eso. Puedes tener otro trabajo que te permita lo más posible tomártelo en serio, es muy difícil, es un absurdo, es dedicar montones de horas en una esquina de tu casa inventando mentiras y claro, nadie te toma en serio. La gente alrededor te interrumpe, ni te creen, si eres escritora menos. Los hombres imponen su deseo mejor pero las mujeres no sabemos hacerlo, viene la gente y estás intentando escribir, creen que no estás haciendo nada o es un juguetito, pero no, debes estar convencid@ de que es tu vida, tu pasión, tu camino y dedicarle lo mejor de ti mismo pase lo que pase porque en ese camino hay un placer inmenso que te va a compensar a pesar de todas las amarguras”.

¿Podríamos concluir que es la esencia de Rosa?

“Es un destilado de lo que he aprendido como narradora en todos los años de mi vida. Es un objeto también lúdico, de regalo. Es como un curso que tú haces, un compromiso para ponerte en marcha. Paula Bonet lo ilustró y es maravillosa, es una de las artistas plásticas más interesantes e importantes, el libro es un objeto de arte”.

Es una gran herramienta para quienes se dedican a la escritura / Especial: Cortesía Penguin Random House

