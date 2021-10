Libros recomendados: El monstruo silencioso, mi vida con el cáncer

Quienes logran vencer el cáncer resurgen más fuertes y seguros pero también más heridos. El monstruo silencioso: Mi vida con el cáncer es la historia que vivió Mariana Rodríguez, quien sobrevive al cáncer de mama al que se podría decir que padeció dos veces, en dos etapas… la primera a los 16 años cuando su mamá tuvo cáncer de mama y quien nueve meses después perdió esta batalla; sin embargo, Mariana nunca se recuperó del todo y años después, ya siendo mamá y llevando una vida sana, acudió al médico para la revisión de un tumor benigno y sí, regresó este monstruo silencioso llamado cáncer de mama a su vida.

Desea continuar con el proyecto dando conferencias / Especial: Cortesía Ediciones Picaporte distribuido por Sélector

Es tan grato poder escuchar la voz de Mariana Rodríguez, tan firme, contenta y sobre todo, una mujer valiente con la resiliencia para haber vivido este proceso junto a sus hijos, luchando cada día, sin perder la fe de sanar.

Ella destaca tres puntos importantes que fueron parte de su proceso, primero, tener al miedo como aliado, porque indudablemente tuvo miedo al enterarse y comenzar a recibir las quimioterapias, confesándonos que en las primeras no se siente nada pero entre más transcurren duele y arde la piel, incluso es difícil llevar una vida normal por el dolor; la segunda fue tener consciencia de la salud, de cuidarse, de seguir tomando su medicamento porque esto no termina al decirte que ya no tienes cáncer sino en el seguimiento porque son cinco años más de incertidumbre en el que debes medicarte constantemente para asegurarte de que las células cancerígenas no vuelvan y por último, el sentido del humor -aunque parezca imposible- le ayudó a sobrellevar esta etapa en la que definitivamente tuvo un cambio de vida total.

Contar su historia y escribir, le ayudaron a sanar / Especial: Cortesía Ediciones Picaporte distribuido por Sélector

La idea de este libro surgió porque le gusta escribir pero después de las radiaciones y en el transcurso de esta enfermedad, escribir le ayudó a sanar, también para entender lo que estaba sintiendo y poder enfrentar a este monstruo que la atacaba en silencio.

Pensó que escribir este libro tenía sentido para poder ayudar a otros, también comenzara a dar pláticas porque afortunadamente está viva para contarlo, gracias a que lo detectó a tiempo y ese es el mensaje que quiere dar: la prevención, tener el miedo como aliado y tener la velocidad de enfrentarlo a tiempo. Eso hace a diferencia.

Aunque ya pasaron dos años y medio, Mariana Rodríguez detectó una bolita más en el seno izquierdo… por ello nos invita a estar siempre atentas, ser precavidas, ir al médico y auto explorarnos.

Las recomendaciones que nos da son ir a revisarnos a tiempo, en cuanto detectemos algo anormal, también aprender a escuchar a nuestro cuerpo, insistir si tienes la duda de que algo no está bien, aunque los estudios digan lo contrario.

Mariana Rodríguez está muy contenta por la respuesta que ha tenido del libro porque no la esperaba, hay gente que se acerca a ella en persona o a través de messenger, también está asistiendo a ferias de libros, firmando, compartiendo con mucha gente y sanando. En un futuro cercano quiere dar pláticas en preparatorias y universidades para crear consciencia de la salud.

Dejó su vida en Tulum y actualmente vive en la CDMX; tiene dos hijos, uno de 27 y otro de 23 años, quienes la acompañaron en este proceso pero aún, en los peores momentos, buscaba la oportunidad para hacer una broma y no repetir lo que ella vivió a los 16 años con la enfermedad de su mamá, porque esa “niña” quedó muy herida, así que eligió tomarlo con más calma, sin la tristeza y angustia que pasó antes.

En el último capítulo del libro nos comparte las técnicas que ella utilizó para mantenerse en el aquí y el ahora, de tal forma que se crea un hábito. Afirma que vivir en el presente ayuda mucho porque el futuro genera angustia y el pasado nostalgia.

El libro, de Ediciones Picaporte y distribuido por Sélector, se imprimió en agosto 2021 y está disponible en todas las librerías Sanborns, Gandhi y El Sótano, también en Amazon Kindle y Google Play.

