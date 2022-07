Libros recomendados: "El poder de la ropa" de Antonio González Cosío y Lucy Lara

Ha sido una obra de consulta obligada en escuelas de moda, se recomienda como lectura motivacional en terapias y es el título de cabecera de influenciadores, modelos, artistas y algunos políticos.

Esta es la nueva versión del best seller de dos de los más reconocidos stylist y expertos de moda en México: Lucy Lara y Antonio González de Cosío. Ellos pueden presumir que fueron los primeros en escribir y poner en manos de los lectores de habla hispana un libro para mostrar que la ropa es un arma. Su libro brinda las claves y es una guía para que cualquier persona pueda vestirte con un estilo propio y favorecedor que le permita conquistar sus metas profesionales, sociales y personales.

Foto: Cortesía

Desde la primera edición se dijo que esta obra no es un manual sobre moda, de ahí su éxito ininterrumpido de ventas. Los autores la han actualizado para hablar de los cambios en los recientes años: las redes sociales y su influencia, el trabajo en casa o híbrido que llegó con la pandemia y modificó nuestra forma de vestir o la compra de ropa en línea, entre otros temas.

En El poder de la ropa, Lucy y Antonio explican cómo se puede encontrar el estilo personal. Desde deshacerse de la vestimenta que todos guardamos en el clóset y llevamos años sin usar hasta encontrar los colores que mejor van con nuestra personalidad y el tipo de atuendos que proyectan nuestra mejor imagen.

Cada capítulo está ilustrado para identificar qué tipo de cuerpos existen y cuál es la ropa más adecuada en cada uno de nosotros; el por qué y para qué vestirse según sea el lugar o la situación; qué es el estilo y cómo conseguir uno propio; el significado de la ropa, los colores y las telas; las claves de un guardarropa perfecto y la forma más sencilla de vestirse para triunfar.

Foto: Cortesía

El texto se enriquece con entrevistas que Lucy y Antonio hicieron a figuras de talla internacional, donde confiesan sus secretos más valiosos. Entre ellos: Purificación García, Narciso Rodríguez, Carolina Herrera o Karl Lagerfeld.

El poder de la ropa brinda los secretos y los detalles esenciales para acercarnos a la ropa de manera diferente. No es un asunto de marcas o lujos. Es vestirse bien, desde luego, y disfrutar de las prendas que usamos día a día.

Photo by Freestock on Unsplash

+ de Antonio González de Cosío

Estudió Letras Hispánicas en la UNAM. Se inició como redactor de moda en Novedades, labor que le ganó el premio OMNI como Mejor Cronista de Moda de 1995. Ha sido corresponsal y editor de moda para diversas publicaciones. Desde hace más de una década realiza la cobertura de los desfiles Prêt-à-Porter en París. Fue elegido por GQ como uno de los 10 hombres mejor vestidos en 2007. Ha sido juez y director artístico de Mexico’s Next Top Model y actualmente reside en Suiza. Ha publicado en Océano: El libro del estilo, El arte del shopping y Bloggerf*cker, su primera novela.

Foto: Editorial Océano de México

+ de Lucy Lara

Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, así como Diseño de Moda y de Aparadores en The Fashion Institute of Design and Merchandising en Los Ángeles, California. Ha sido columnista, editora de moda, y directora editorial de Elle, Infashion, Marie Claire, Glamour y Harper’s Baazar. Trabajó en Nueva York ocho años, donde fue nombrada Outstanding Latin Woman por El Diario La Prensa. En 2007 fue considerada por el diario Reforma como una de las 10 personas más influyentes en la moda mexicana. Actualmente es consultora e imparte conferencias sobre moda, belleza y empoderamiento. En Océano ha publicado también El poder de tu belleza.

Foto: Editorial Océano de México

