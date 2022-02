Libros recomendados: Cómo cambiamos de Ross Ellenhorn

¿Por qué nos cuesta tanto dejar un mal hábito, empezar una dieta, hacer actividad física, dormir más horas, abandonar el cigarro, controlar ciertas emociones y cumplir nuestros propósitos?

Se llama resistencia al cambio y en este libro hay respuestas para que comprendas dónde están los obstáculos que nos autoimponemos y cómo podemos superarlos.



Ross Ellenhorn es un sociólogo y psicoterapeuta, experto en ayudar a la gente a vencer crisis psicológicas. En este libro nos ayuda a comprender por qué no cambiamos y desarrolla un método a largo plazo para que consigamos transformaciones verdaderas. Entender la tensión entre donde estamos y donde queremos estar, explicando desde lo más sencillo hasta lo más complejo.

Hacer una transformación personal es tomar una decisión y un compromiso con nosotros mismos. Regularmente queremos un cambio de hábitos ya sea para aprender un oficio, encontrar pareja, darle un giro a la carrera profesional o más profundamente construir una vida significativa y con propósito. El cambio no es fácil, ni simple. El autor explora las diez razones por las que nos resistimos al cambio para que comprendamos los motivos reales detrás de nuestras acciones.

Las instrucciones para hacer un cambio suelen parecer fáciles, pero ejecutarlas implica un gran compromiso personal y si no estamos conscientes de las amenazas que nos impiden transformarnos siempre nos vamos a quedar a medio camino. Dividido en dos secciones, en la primera parte del libro obtendremos una visión panorámica del cambio: lo que lo obstaculiza y lo que te empuja hacia él. Explica conceptos existenciales importantes sobre la soledad, la responsabilidad y su influencia en la ansiedad. Analiza acerca del “temor a la esperanza”, un concepto que el autor desarrolló e investigó, el cual considera crucial para el cambio.

En la segunda sección, se abordan las diez razones para no cambiar y una galería de casos que muestran por qué a veces permanecer igual ayuda a contemplar una situación en particular con respecto al cambio. El último capítulo presenta un retrato que describe la importancia de los recursos sociales que típicamente necesitamos para cambiar.

Ross Ellenhorn es sociólogo, psicoterapeuta y trabajador social. Ha pasado dos décadas ayudando a sus pacientes a superar crisis psicológicas con un enfoque en terapia libre de medicación. Graduado de la Escuela de Bienestar Social de la Universidad de California en Los Ángeles, es el primer estudioso que ha recibido un doctorado conjunto por la prestigiosa Escuela Florence Heller de Políticas y Gestión de Bienestar Social y el Departamento de Sociología, de la Universidad de Brandeis.

Título: Cómo cambiamos.

Autor: Ross Ellenhorn

Páginas: 412

Precio: $395

