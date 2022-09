En los libros recomendados de hoy se encuentra "¡Todos a dormir!" de Editorial Océano, escrito por el doctor Craig Canapri, que con el subtítulo La guía del sueño reparador para bebés, niños y padres ofrece una guía de herramientas y métodos para dormir mejor.

El sueño es necesario para el crecimiento, la salud, la seguridad y la felicidad de los infantes, pero la dificultad para dormir es un problema frecuente en los niños y puede tener consecuencias severas.

¡Todos a dormir! de Craig Canapri. ESPECIAL/EITORIAL OCÉANO.

El doctor Canapari es especialista en el entrenamiento de sueño. A lo largo de su carrera ha notado la frustración, el estrés y el cansancio que el mal sueño de los hijos puede ocasionar a toda la familia. El agotamiento no es sólo de los pequeños, sino también de los padres.

Por eso ¡Nunca es tarde para dormir!

El libro explora todos los problemas del sueño en los pequeños desde los comunes y de fácil resolución hasta los más complejos como el miedo a la oscuridad, la ansiedad por la separación, los berrinches o el levantarse continuamente por las noches.

El programa del doctor Craig incluye varias fórmulas para solucionar cada caso. Algunas de las herramientas y recomendaciones que ayudarán tanto a los padres como a los niños a tener una vida entera de sueño saludable son: Llevar una bitácora para rastrear los hábitos de sueño de tu hijo, entender el reloj biológico de los pequeños, acostar a los bebés adormilados, pero aún despiertos y descubrir el mejor momento para irse a la cama. Estas prácticas para dormir funcionarán con mucho éxito en bebés con semanas de nacidos y niños pequeños o hasta la edad escolar.

Sobre el autor

El doctor Craig Canapari es director del Centro Pediátrico del Sueño en la Universidad de Yale y médico en el área de neumología pediátrica en el Hospital Yale New Haven. Hizo estudios de literatura inglesa en Yale y de medicina en la universidad de Connecticut. Su trabajo ha aparecido tanto en revistas médicas especializadas como en The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y The Boston Globe.

Con información de Editorial Océano.

XM