En los libros recomendados, ahora se encuentra el título Nunca digas no puedo del sello editorial Zenith, escrito por Daniel Chidiac, una guía emocional para cambiar la vida hoy mismo.

¿Realmente quieres cambiar tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que consiguen sus sueños, mientras otras no? En Nunca digas no puedo, el autor Daniel Chidiac, comparte al lector una guía para descubrirse a sí mismos y tomar decisiones importantes.

Nunca digas no puedo de Daniel Chidiac. ESPECIAL/EDITORIAL ZENITH.

El autodescubrimiento, los logros, las relaciones personales, la salud y bienestar, son factores fundamentales en el camino a la identificación de áreas de oportunidad y el reforzamiento de la confianza interior.

“Las mejores cosas que hay en la vida son muy simples. Si quieres cambiar, tienes que crear ese cambio”, escribe el autor, quien a través de las páginas de Nunca digas no puedo, propone una serie de preguntas clave y tareas que sirven de ejercicios prácticos para responder y saber dirigirse hacia un cambio inmediato.

Al comenzar a leer "Nunca digas no puedo", el autor invita a los lectores a firmar un contrato personal, para poner en práctica las tareas que propone, que los capacitarán para controlar todos los ámbitos de su vida, trabajar para empoderarla y vivirla de manera vigorosa y trabajar en el empoderamiento.

En Nunca digas no puedo, el autor comparte la importancia de practicar valores como lo son el afecto, respeto, generosidad, honestidad y perseverancia, para no renunciar a lo que se desea en verdad, alinearse con quien somos en realidad y no con las etiquetas sociales, para así vivir apasionadamente cada momento.

Aquí se proponen siete pasos que permitirán cambiar, conforman ese viaje que potenciará los límites y ayudará a descubrir quiénes somos de manera exitosa. La vida es verdaderamente lo que tú haces que sea.

Sobre el autor

Daniel Chidiac nació en Melbourne, Australia. Está fuertemente comprometido con difundir un mensaje: “hay que vivir la vida con libertad”. Daniel emprendió un camino de autodescubrimiento cuando tomó conciencia del poder que tenía sobre su propia vida y escribió este libro para compartir con el mundo lo que había descubierto. Nunca digas no puedo se convirtió en un best-seller de Amazon en seis países distintos y lleva transformando a millones de personas de todo el mundo.

