En esta ocasión, en los libros recomendados se encuentra cada uno de los tres libros de la saga La sombra del zorro escrita por Julie Kagawa.

"La sombra del zorro" de Editorial Océano Gran Travesía, es el primer libro de tres que conforman esta saga, el cual contiene 516 páginas.

Hace mil años, el gran dios Dragón fue invocado para conceder un deseo terrible, y a tierra de Iwagoto se sumió en una era de oscuridad y caos. Ahora, se concederá un nuevo deseo a aquel que sea el poseedor del Pergamino de las Mil Oraciones.

Criada por monjes en un templo escondido, Yumeko ha sido entrenada para ocultar su naturaleza. Mitad zorro kitsune, mitad humana, su habilidad para transformarse solo es comparable con su inclinación por las travesuras. Hasta el día en que su hogar es arrasado por demonios del averno y se ve obligada a huir con el mayor tesoro del templo, una parte del antiguo pergamino sagrado.

Kate Tatsumi es un misterioso samurai del Clan de la Sombra, un guerrero que ha recibido la orden de recuperar el pergamino a cualquier precio. Pero el destino pronto une a Tatsumi y Yumeko. Con la promesa de guiarlo hasta el tesoro anhelado, Yumeko establece una peligrosa alianza que le ofrece su mejor esperanza de supervivencia. Pero él busca lo que ella ha escondido, ¿y si su engaño es descubierto?

Con un ejército de demonios pisándole los talones y acompañada por el más insólito de los aliados, los secretos de Yumeko son más que una cuestión de vida o muerte. Son la clave del destino del mundo.

Julie Kagawa es autora de varios éxitos de venta de The New York Times, como las series Iron Fey y Blood of Eden.

Con información de Editorial Océano.

