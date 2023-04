Hoy en los libros recomendados la sugerencia de lectura es El libro del Niksen de la editorial Zenith, escrito por Olga Mecking.

Vivimos demasiado ocupados, al punto de que relajarnos o cuidar de nosotros mismos es una tarea más, muchas veces impuesta como una moda que no funciona para todo mundo; sin embargo, diferentes culturas han acuñado términos para prácticas que apelan a la necesidad de parar y simplemente hacer nada.

El libro del Niksen. ESPECIAL/EDITORIAL ZENITH.

Pero ¿qué es “no hacer nada”? También ocurre que lo confundimos con cosas que distraen, consumen tiempo y con las que, en resumen, hacemos algo, como entrar a redes sociales, ver televisión o cine, o leer. Entonces, ¿qué hace que el llamado “índice de felicidad” sea más alto en países menos obsesionados con estar ocupados, por ejemplo, en los Países Bajos, en comparación con Japón o Estados Unidos?

"El libro del Niksen" es una introducción a un maravilloso descubrimiento: La práctica del niks, o niksen, un estado opuesto a la idea de estar haciendo algo, y que cada vez resulta más extraño cuando el ser humano no es capaz de disfrutar una pausa en su agitada vida; diferente del ocio, que llega a ser algo tan planificado que se le dedic un tiempo específico en la agenda personal, requiere ajustarlo a las necesidades y espacios de cada individuo, pero su adopción supone una mejora en la calidad de vida.

Tras repasar el origen del niksen en los Países Bajos, una sociedad caracterizada por el sentido del humor, la apertura a hablar de las cosas, el individualismo y la tendencia a evitar los conflictos, y analizar el surgimiento y evolución de la necesidad de estar siempre ocupados y sus funestas consecuencias —el estrés, el sentimiento de culpa, la ansiedad y la falta de concentración—, se conocen los fundamentos biólogicos y psicológicos para no entregarse a horas interminables de trabajo, pues está probado que eso no hace ni más productivos ni creativos a los trabajadores.

Con "El libro del Niksen" Olga Mecking recuerda la importancia de los momentos para detenerse, esas pausas en que verdaderamente se es libre de las preocupaciones y los quehaceres, y que sin embargo, devuelven la energía necesaria para afrontar la actividad y la atención inagotables que demanda la existencia contemporánea. Dicho texto está disponible en formato físico y electrónico.

Sobre la autora

Olga Mecking es una periodista y traductora polonesa que reside en los Países Bajos. Escribe para The New York Times, The Guardian, la BBC y The Atlantic y colabora con muchos otros medios. Escribió un artículo para The New York Times que reveló el concepto de niksen a nivel internacional y que se compartió más de cien mil veces.

Con información de Grupo Planeta.

