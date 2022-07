En los libros recomendados de hoy se encuentra Comer y vivir en Sayula, escrito por investigadora gastronómica Maru Toledo, el cual consta de 288 páginas como resultado de indagaciones y entrevistas realizadas por la autora. Se trata de un compendio de datos históricos, anécdotas, biografías y 137 recetas sayulenses, con los que la Secretaría de Turismo de Jalisco pretende promover el arte culinario jalisciense.

El objetivo de esta estrategia de promoción es dar a conocer en México y el mundo la riqueza gastronómica que hay en Jalisco y los elementos que dan identidad a los ciudadanos, al destacar aquellas recetas con valor histórico y cultural de los municipios del estado, más allá de la capital.

A lo largo de siete capítulos, se explican procesos culinarios como la nixtamalización y la elaboración de la masa de ceniza para hacer tamales; la preparación de las famosas tostadas raspadas al estilo de Usmajac; el procedimiento para platillos con carne como el bote con pulque (o con cerveza), los pichones o güilotas con jitomate al orégano, o las ranas asadas. Sin faltar la historia y la receta de los famosos sopitos de Sayula, el mole sayulteco y el pan de tachihual de Usmajac.

En este documento Toledo ha transcrito y testificado los recetarios de varias generaciones de madres y abuelas para preservar y compartir ese legado con las nuevas generaciones, de manera que se preserve la cultura gastronómica de Jalisco.

Entre las historias que se entretejen con los platillos presentados en este título, destaca la cocina austera de las soldaderas y la creativa forma cómo elaboran las recetas especiales para fiestas, celebraciones y penitencias como las fiestas decembrinas o las religiosas.

Por su parte, la autora comenta que “son preparaciones que si no salimos y no preguntamos, para encontrar quién nos informe y no nos tomamos esos momentos de ponernos a practicarlas, y posteriormente documentarlas, pues realmente yo no sé qué va a ser de nuestro bellísimo estado y de nuestras delicias en 20, 25 años más; eso sí es cosa que me preocupa. Cada día estamos más acostumbrados a cocinar de manera más rápida, más ágil, sin poner atención en ese tipo de preparaciones que además logran extraordinarios sabores”.

De acuerdo con la editorial Arquitónica, este libro y recetario es el primer título de la colección Sabores de la Historia, en la que la autora rescata los recetarios familiares de diversas regiones del Estado y comparte secretos culinarios de antaño, que de otra forma quedarían en el olvido.

Sobre la autora

Maru Toledo es administradora de empresas con especialidad en turismo e investigadora gastronómica. Ha escrito más de veinte libros sobre cultura culinaria. Desde hace más de 10 años desarrolla actividades de rescate y conservación de la comida tradicional del estado de Jalisco, organizando concursos y muestras gastronómicas e imparte conferencias a instituciones públicas y universidades.

En 2011 creó el grupo Mujeres del Maíz con el fin de promocionar las recetas tradicionales del estado, este trabajo fue difundido por Canal 22 a través de un documental producido en 2016. Ese mismo año recibió la Medalla al Mérito por Investigación Gastronómica “Ricardo Muñoz Zurita” y en 2017 le fue otorgado el Premio Gourmet Award México por su trayectoria.

