Las enseñanzas de Buda para la vida diaria

En algunas ocasiones y momentos de la vida los seres humanos nos sentimos perdidos, desorientados, fuera de si. A lo largo de la vida tenemos momentos en los que nos desconectamos del mundo y no sabemos muy bien que hacer y para donde ir.

Buda nos regalo innumerables enseñanzas que nos pueden rescatar del quiebre emocional y nos ayudan entender la vida desde un sentido mas sencillo para mucho mas reconfórtable.

Independientemente de la religión a la cual profesemos nuestros rezos, estas enseñanzas de Buda nos pueden ayudar a comprender el porque y para que de algunas situaciones en nuestra vida.

.El no apego

Nada en la vida es permanente, y este un supuesto que todos conocemos pero nos cuesta mucho trabajo de entender, a pesar de que lo único seguro en la vida el cambio constante a los seres humanos nos duele mucho el desapego.

Durante nuestra vida vamos creando apegos innecesarios, como lo son, los bienes materiales, un empleo incluso al mismo dinero, aun sabiendo que estos algún día pueden dejar de nuestros creamos un cariño para con ellos que nos lleva a sentir un dolor terrible cuando ya no los tenemos, ahora bien no hablemos de una persona,confundimos el amor con la dependencia y si nos faltan pareciera que también nos falta el mismo aire y no podremos vivir sin ellos.

UNSPLASH/MOTOKI TONN

Buda nos enseña al no apego, porque nada absolutamente nada en el mundo es permanente, si te apegas a algo o a alguien también tienes que vivir con las consecuencias una vez que las cosas o la gente te dejen.

La única forma forma verdadera es el no apego, todo lo demás es una ilusión.

. Despierta

El vivir de manera consiente, entérate que estas aquí por un rato muy corto, aprende a prestar atención a los detalles y disfruta los pequeños momentos de las visa. Disfruta todo lo te pasa incluso lo malo, el dolor en ocasiones es lo que no hace en ocasiones sentirnos mas vivos.

No vayas por el mundo viviendo de manera mecánica o resignada, tu eres responsable de ti mismo y de cambiar el rumbo que tiene tu vida.

UNSPLASH/SANDER WEETELIN

. Vive con compasión

La compasión dice Buda, es tratar de encontrar la bondad en todas las personas y luego buscar descubrir esa bondad en personas especificas.

Mirar a todos como a uno mismo y tener el entendimiento real de porque las personas hacen lo hacen y porque lo hacen. En esta enseñanza Buda nos enseña que la compasión por un uno mismo se trata de aprender a perdonarnos.

UNSPLASH/ARTEM BELIAIKIN

A entender que todos somos humanos, con la posibilidad de equivocarnos y la virtud de perdonar nuestros errores entendiendo esto podremos sanar las heridas y salir de duros desafíos.

El simple supuesto de tratar a los otros como te tratas a ti mismo.

Ahora que ya conoces algunas de sus enseñanzas tienes la pauta para conocer un poco mas y sobretodo aplicarlas día a día para comprender el mundo que nos rodea.

VN