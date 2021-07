La astrología en el amor: ¿Cuáles son los signos más difíciles de conquistar?

1. Virgo (23 Agosto – 22 Septiembre)

Virgo es sin duda el más autosuficiente de todos los signos. Afronta las relaciones desde un punto de vista analítico y casi desde una posición de control. Incluso sin quererlo, mantienen las barreras subidas hasta que es capaz de confiar en alguien.

No son fáciles de amar. Para que Virgo se enamore de alguien, tiene que tirar abajo sus muros, algo que va en contra de su naturaleza. Una vez que lo hacen, son los mejores compañeros, pero puede llevar un tiempo.

Aunque son analíticos, Virgo es entregado al amor / Especial: Photo by Azrul Aziz on Unsplash

2. Escorpio (23 Octubre – 21 Noviembre)

Los Escorpio son los reyes y las reinas de no saber qué quieren. Fluctúan entre el ferviente amor y la pasividad absoluta y eso hace muy difícil estar con ellos. Son una de las parejas más drenantes, por lo que les cuesta mantener una relación. Hasta que Escorpio madure emocionalmente, mejor no meterse en una relación con ellos.

3. Sagitario (22 Noviembre – 21 Diciembre)

No hay signo más frívolo que Sagitario. Son impulsivos y esto, en cierta medida, los convierte en unos compañeros excitantes hasta que se aburren. Es imposible seguirles el ritmo, siempre están buscando la siguiente aventura y el subidón de adrenalina. No saben estar y solo existir, lo que dificulta una relación. Sagitario sólo es feliz cuando encuentra a alguien que no le persigue si no que corre a su lado.

4. Acuario (20 Enero – 18 Febrero)

Los Acuario son por naturaleza reservados y muy recelosos de su privacidad. Abrirse a la gente no está en su naturaleza. Es muy difícil llegar a conocer a un Acuario ya que mantienen la distancia entre ellos y el mundo. Un Acuario necesita estar con alguien en quien realmente confíe y se sienta cómodo y vulnerable para caer enamorado.

5. Capricornio (22 Diciembre – 19 Enero)

Eficiencia y trabajo duro, son las dos premisas bajo las que se mueve Capricornio. Esto resulta muy útil en el ámbito laboral, pero pueden afrontar una relación como si de una transacción empresarial se tratase. Ninguna pareja se quiere sentir analizada y reducida a una lista de Pros y Contras. Capricornio tiene que aprender a confiar en su corazón tanto como en su cabeza si quiere encontrar el amor.

Si no conoces su horóscopo... aún tienes mucho por descubrir / Especial: Photo by Everton Vila on Unsplash

6. Géminis (21 Mayo – 20 Junio)

La reputación de Géminis por ser demasiado emocionales e indecisos les precede. Esto puede dificultar la relación, pero te quieren con toda su alma y darían la vida por ti. No se retienen y lo dan todo en una relación. Puede llegar a ser intimidante, pero no encontrarás un nivel de entrega como el de un Géminis.

7. Leo (23 Julio – 22 Agosto)

No encontrarás signo más dinámico y cautivante como Leo. Son independientes y seguros de sí mismos. Es importante para cualquiera que quiera salir con un Leo saber que nunca te van a necesitar. Tienen magia en su signo y es difícil no sentirse atraída por ella. Leo lo hace todo más excitante y adictivo, no es una sorpresa que todo el mundo los quiera.

8. Aries (21 Marzo – 19 Abril)

Activo, excitante y con un toque de pasión, Aries convierte a su pareja en el centro del mundo. Priorizan las necesidades de sus compañeros y lo dan todo para que estén mejor. Son animadores, cómplices en el delito y un hombro sobre el que llorar. Aries siempre está para ayudar a quien lo necesite. ¿Quién se puede resistir a querer a alguien así?

9. Tauro (20 Abril – 20 Mayo)

No hay signo más leal y firme que Tauro. Cuando aman a alguien, lo hacen de verdad y se comprometen a largo plazo con esa persona. No dejan nada a la imaginación ni en las áreas grises. Todo se pone sobre la mesa para aclararse. Tal nivel de devoción y compromiso es difícil de encontrar, por lo que si lo consigues, no lo dejes escapar.

10. Libra (23 Septiembre – 22 Octubre)

Lo único que quiere Libra es que todo el mundo esté feliz y contento. Esto incluye a toda alma sobre la faz de la tierra, pero también, y en especial, a su pareja. Harán lo que sea por la felicidad de su compañero de vida. Son fáciles de querer ya que te muestran el amor de una forma natural.

11. Piscis (19 Febrero – 20 Marzo)

Piscis tiene el mayor corazón y lleno de amor de todo el zodíaco. Son profundamente emotivos y no tienen ningún problema en mostrar sus sentimientos. Piscis lo da todo sin esperar nada a cambio. Si consigues sentir el amor de un Piscis, probablemente solo lo sientas una vez en la vida, así que no lo dejes escapar.

12. Cáncer (21 Junio – 22 Julio)

Cáncer es el signo más cuidadoso y maternal del zodíaco y el más probable que te quiera incondicionalmente. Son capaces de perdonar y están llenos de paciencia. Son el signo en el que puedes contar, día y noche, pase lo que pase. Cáncer es el perfecto ejemplo de cómo debería ser el amor y como se deberían querer dos personas.

