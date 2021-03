Es hermoso el Sol... increíbles las estrellas, bellísimos los árboles… y que preciosas las flores. Cuánta grandeza en las nubes y qué perfección en cada ser vivo de este Universo. Y en cada partícula, en cada molécula en cada detalle está Dios. Con su magnificencia, su compasión y su gran toque de amor.

Últimamente me lo encuentro en todo... en el sorbo del café, en la sonrisa del desconocido, en los mensajes de mis amigos, en lo dulce de sus historias y en los ojos de mi hijo. Feliz día de la Mujer.

HORÓSCOPO DE ARIES

Me doy permiso para separarme de personas que me maltraten, que me traten con brusquedad, presiones o violencia. No acepto ni la brusquedad ni mucho menos la violencia aunque vengan de mis padres, pareja, hijos, de nadie. Las personas bruscas o violentas quedan ya, desde este mismo momento, fuera de mi vida. Soy un ser humano que trata con consideración y respeto a los demás. Merezco también consideración y respeto.

Color de la suerte: Azul. Número de la suerte: 31.

HORÓSCOPO DE TAURO

Me doy permiso para no obligarme a ser el alma de la fiesta, el que pone el entusiasmo en las situaciones, ni ser la persona que pone el calor humano en el hogar, el que está dispuesto al diálogo para resolver conflictos cuando los demás ni siquiera lo intentan. No he nacido para entretener y dar energía a los demás a costa de agotarme yo: no he nacido para estimularles con tal de que continúen a mi lado.

Color de la suerte: Gris. Número de la suerte: 11.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Me doy permiso para no tolerar exigencias desproporcionadas. No voy a cargar con responsabilidades que corresponden a otros y que tienen tendencia a desentenderse. Me doy permiso para no agotarme intentando ser una persona excelente. No soy perfecto, nadie es perfecto y la perfección es oprimente.

Color de la suerte: Blanco. Número de la suerte: 11.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

No me impongo soportar situaciones y convenciones sociales que agotan, que me disgustan o que no deseo. No me esfuerzo por complacer. Si intentan presionarme para que haga lo que mi cuerpo y mi mente no quieren hacer, me afirmo tranquilo y firmemente diciendo que no. Es sencillo y liberador acostumbrarse a decir no.

Color de la suerte: Azul marino. Número de la suerte: 19.

HORÓSCOPO DE LEO

Elijo lo que me da salud y vitalidad. Me hago más fuerte y más sereno cuando mis decisiones las expreso como forma de decir lo que yo quiero o no quiero, y no como forma de aceptar las elecciones de otros. No me justificaré: si estoy alegre, lo estoy; si estoy menos alegre, lo estoy; si un día señalado del calendario es socialmente obligatorio sentirse feliz, yo estaré como estaré.

Color de la suerte: Rosa. Número de la suerte: 21.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Me permito estar tal como me sienta bien conmigo mismo y no como me ordenan las costumbres y los que me rodean: lo normal y lo anormal en mis estados emocionales lo establezco yo”. Me permito amar y ser feliz. Dejar que cada poro de mi piel tenga felicidad y amor eterno.

Color de la suerte: Azul. Número de la suerte: 9.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Me doy permiso de tomar mis propias elecciones sin miedo a nada ni a nadie. Conservo mis cosas, mi orden mis pertenencias y mi pensamiento para mí. No permito que nadie influya en mis decisiones inteligentes e importantes. Soy un ser de luz lleno de bendiciones aprendizajes y amor divino.

Color de la suerte: Amarillo. Número de la suerte: 3.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

En este momento mi vida me dio un tiempo fuera. Yo puedo parar en el mejor momento de mi historia. Y estoy meditando sin pensar... Reinventándome y dándome la oportunidad de gozar o sufrir con la misma intensidad que siempre lo hago. De pronto solo paz... Y tengo una larga lista de cosas por hacer... Pero sin más hoy mi prioridad soy yo. Quien ahora mismo se toma las cosas con calma.

Color de la suerte: Verde. Número de la suerte: 22.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Me doy permiso para amar. ¡Qué valor se necesita para amar! Felices aquellos que tienen un amor y lo hacen duradero. Ningún sacrificio es grande o demasiado cuando se trata de amor. Feliz por tener los mejores amigos, hermanos, padres, sobrinos y muy orgullosa de que mis mejores amigos a quien es de estos Sagitarios cómplice… Confidente y compañeros de todas las batallas.

Color de la suerte: Púrpura. Número de la suerte: 34.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

¡Definitivamente este mes pinta maravilloso! El vibrar en una frecuencia limpia, con tus canales abiertos a lo mejor es muy importante. Ser positivo, optimista, proactivo, agradecer y ser muy generoso serán las claves para el éxito de tu vida en este periodo. Aprender a observar, escuchar y dejarte sentir tu sexto sentido será de gran ayuda. Date una vida con dignidad y amor. Por mucho que puedas hacer, deja el drama y sé feliz.

Color de la suerte: Café. Número de la suerte: 33.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Acá, adentro... Todo está bien, abierto feliz. Afuera solo están las cerraduras... Pero yo decido dónde y de mi depende cómo: Yo decido dónde... Yo elijo cómo... Yo elijo con quién... Yo decido queì quiero... Yo decido que merezco... Y la magia volvió a mí, porque nunca se fue, porque siempre habitó en mí, pero no me permitía verla.

Color de la suerte: Rojo. Número de la suerte: 7.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Esta noche cree que los buenos existen. Andan por ahí, entre planos de existencia, materializándose gracias a la inocencia de las mentes aún no contaminadas. No es que de ilusión también se viva... es que vivimos en una perpetua ilusión que moldeamos sin darnos cuenta. Pero cada primavera llega con las flores de colores y nos susurran que la ilusión es la fuente de la eterna juventud, es la fuente de la vida.

Color de la suerte: Azul. Número de la suerte: 99.

