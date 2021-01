Buen día, ¡esto apenas comienza! Coraje, corazón y entrega... aprender a respirar y suspirar... volver a escuchar tus pensamientos. Gran día para comenzar con los propósitos, dieta, ¡disciplina, ejercicio y paz!

Sé feliz, sonríe y por cada piedra que te lancen el universo te colmará de bendiciones. Aprende a mirar a Dios en todo y en todos.

HORÓSCOPO DE ARIES

Un excelente momento para definir y decidir qué quieres y a dónde vas. La salud está excelente y estás en una posición privilegiada para conseguir cambiar tus hábitos alimenticios. El amor está en el aire y tienes la opción de afianzar tu relación, si te encuentras solo puedes tener al amor de tu vida cerca. En las finanzas llega un golpe de suerte muy fuerte que te ayudará a recuperarte de muchos problemas que venias teniendo en el pasado. No prestes tu nombre ni seas aval de nadie.

Color: Rojo. Número: 3. Palabra clave: Meditar.

HORÓSCOPO DE TAURO

Te estás sensibilizando y aunque el miedo te hunde, recuerda que la confianza te hace flotar. Semana propicia para escuchar la voz de tus seres amados, ser amable con quien ha sido un parte aguas en tu vida y tratar de ser más humano. La salud es buena, solo cuida de no excederte. En el amor la distancia no es un problema. No hay fronteras cuando se ama de verdad. El dinero empieza a fluir y no será un problema para ti este año. Realiza labores altruistas y paga una vieja deuda de honor.

Color: Amarillo. Número: 7. Palabra clave: Honradez.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Estás sufriendo mucho por no tener la paciencia de entender el daño que puedes hacer malinterpretado las palabras. Es demasiado importante que recapacites que eres el único responsable de las situaciones que estás viviendo. La salud es frágil, dependes mucho de tu estado de ánimo. Aunque creas que estás bien, no es siempre lo correcto... Espera los resultados de tus karmas. El dinero no fluye con la rapidez que lo necesitas. En el amor problemas de pareja por tu dureza y falta de tiempo o interés.

Color: Negro. Número: 8. Palabra clave: Error.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

La vida se está haciendo ligera, tu equipaje cada vez es más valioso, tus conocidos y amigos te quieren en todo momento y hace que todo lo que haces sea un éxito. La salud es muy buena, te recuperas de las viejas heridas del pasado y tu salud mental y emocional está en orden. Las finanzas son un tema importante, ciertas cosas que ayudan a incrementar tus ingresos. Toma en cuenta que algunos movimientos astrales llegarán a mover tus manos y a apresurar buenos resultados.

Color: Blanco. Número: 6. Palabra clave: Amor.

HORÓSCOPO DE LEO

La vida te tiene grandes y gratas sorpresas, no juzgues a otros por los chismes, palabras o cuentos de personas que siempre exageran y rompen tu paz. Conserva la calma y muéstrate imparcial. La salud puede mejorar si meditas y haces un esfuerzo por ser más optimista. Lo más importante se vuelve especial con detalles pequeños. El no involucrarte no te exime de dar opiniones, en este momento juzgas duramente a alguien a quien realmente deberías de agradecer. Estás en una etapa de transformación.

Color: Negro. Número: 21. Palabra clave: Determinación.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Reflexiones y pensamientos te mantienen ocupado. Mejoras las relaciones en tu vida con quien verdaderamente importa. Hay personas en el plano emocional que toman en cuenta tu amor y tu paciencia. Llevas a cuestas muchas cargas emocionales. Los astros te regresan fortaleza salud, paz espiritual y una verdadera racha de buena fortuna y cambios positivos. Cuídate de ser tan aprensivo. Salud estable si no te preocupas tanto. El dinero fluye con mucha energía.

Color: Rojo. Número: 8. Palabra clave: Lujo.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Las decisiones tomadas no son desde tu corazón. No permitas que nadie tenga una influencia negativa sobre tu propio ser. Los astros están con la Luna formando un escudo de protección, si realmente quieres ayudar y conciliar. Es momento de demostrar el verdadero amor sin condiciones y no por conveniencia. Tu salud se ve afectada por tus emociones y la toma de decisiones en tu vida. Ten cuidado y no desistas en lo que es justo. Obtienes ganancias inesperadas, buen período para compra ventas.

Color: Azul. Número: 01. Palabra clave: Beneficios.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Después de una dura etapa de sufrimientos y dolor, tienes que aprender a poner tus condiciones sobre las cosas y tu familia. No permitas que las malas influencias tomen las decisiones por ti, ni sucumbas a chantajes emocionales. La economía es lenta, usa un ritual abre caminos para que las cosas avancen a favor. La salud se merma por la pérdida de apetito, la falta de amor y el sentimiento de culpa. Los astros tienen una gran sorpresa para ti. Depende de tu Karma si es positiva o negativa. Buen momento para hablar.

Color: Blanco. Número: 24. Palabra clave: Determinación.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Las emociones en tu ser te traen la paz que buscabas para sostener las decisiones que se reflejan en tu futuro inmediato. Tienes que parar un tiempo hasta estar totalmente restablecido de las energías perdidas en la batalla más importante en tu vida. Poner a cada quien en su lugar y tener a cada persona en tu corazón, hará que las cosas sean mejores y te sentirás indestructible y fuerte. Todo es poder, salud y renombre. Lo que haces es dejar atrás y eso requiere de mucho valor. El amor espera por ti.

Color: Púrpura. Número: 23. Palabra clave: Caminos abiertos al éxito.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Logras determinar que hay cosas que nunca van a cambiar. Los astros abren tus ojos y estás dispuesto a defender tu paz y tu integridad a costa de lo que sea. Las infidelidades o deslealtad están a la orden del día procura ser objetivo e imparcial. En el amor una ruptura una depuración. El trabajo te obliga a cambiarte de casa domicilio o ciudad. Todos los cambios son positivos y te sacan de tu zona de confort. La salud es complicada atiende la tiroides. Astralmente tendrás una toma de decisiones que no son las que te convienen.

Color: Naranja. Número: 4. Palabra clave: Sanación.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Aparentemente mucho que celebrar, pero ¿en realidad estás bien? Debes tratar tu salud mental, tu cabeza está pasando por la toma de muy malas decisiones que podrían llevarte a perderlo todo y aunque todo aún no es nada, tienes que demostrar mucho por ti mismo sin ser la copia mal hecha de nadie. Tu palabra pierde valor y te equivocas terriblemente al aconsejar a alguien. Tus infidelidades y mentiras podrían llevarte a perderlo todo. Eres muy valiente y siempre sabes tomar las mejores alternativas.

Color: Gris oscuro. Número: 13. Palabras sabias: Reconsiderar y callar.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Estás en el mejor de los momentos de tu vida, tu nombre se está viendo en todas partes. Las amistades son esenciales para conseguir un buen lugar para seguir adelante. En el amor estás entre tomar muchas opciones que tienes actualmente o conservar una amistad. Eres el ejemplo a seguir de muchas personas. No pierdas tus objetivos. Enfócate en cuidar tu salud, tu presentación, las relaciones con personas muy positivas e interesantes para tu futuro. Los iluminados siempre estarán contigo hasta la eternidad.

Color: Azul. Número: 9. Palabra clave: Amor infinito.

