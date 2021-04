Hoy no permitas que nadie te diga que hacer, no solapes la injusticia ni la falta de agradecimiento, no vayas a ningún sitio por compromiso, ni te comprometas a nada solo a disfrutar lo que te gusta, lo que quieres, lo que amas, no cuestiones, no reacciones, no te hagas juicios ni ideas... solo sé inteligente y disfruta. www.laurarivas.net y sígueme en Twitter e Instagram en @SoyLauraRivas.

HORÓSCOPO DE ARIES

Maravillosa y fuerte semana para probar quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Te vuelves más fuerte, tomas decisiones importantes, déjate guiar por tu sexto sentido y todo saldrá bien.

Color: Blanco. Número: 33. Palabra: Equilibrio. Decreto: Yo soy uno con Dios.

HORÓSCOPO DE TAURO

Es preciso que tomes en serio tu vida y de las personas que te rodean, no puedes jugar a ser el eterno niño del zodiaco. Tu terquedad puede traerte problemas en el plano laboral y familiar.

Color: Verde. Número: 07. Palabras: Esfuerzo y compromiso. Decreto: Puedo, debo y me comprometo.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

A toda acción corresponde una reacción y este momento estás recibiendo la justa media de lo que sembraste, tu cosecha puede ser dulce como la miel o amarga como hiel.

Color: Gris. Número: 9. Palabra: Karma. Decreto: Yo soy.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Estas en un momento muy importante de tu vida y esta Luna negra puedes deshacerte de malos hábitos, malas compañías, malas rachas, malos consejos.

Color: Blanco. Número: 03. Palabra: Esperanza. Decreto: Yo tengo la posibilidad de cambiar mi destino.

HORÓSCOPO DE LEO

Puede que hayas pintado tu mundo de rosa y en apariencia ante lo demás y conservar la sonrisa como los payasos, pero por dentro tu tristeza, tu desilusión y las ganas de volver hacer tú no te abandonan.

Color: Rojo. Número: 11. Palabra: Dignidad. Decreto: Puedo cambiar mi mundo.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Muchas cosas te preocupan, sin embargo lo que menos debe de importante es lo que piensen de ti. Estás en un momento en el que debes de valorar la lealtad, el amor y el compromiso de los que siempre han estado a tu lado.

Color: Naranja. Número: 5. Palabra: Éxito. Decreto: Yo soy la abundancia.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Los cargos de conciencia son muy fuertes y difíciles de manejar, aunque intentes pensar que las cosas son distintas la realidad supera la ficción. Las decisiones tomadas en el pasado tienen consecuencias.

Color: Amarillo. Número: 4. Palabra: Replantear. Decreto: Yo puedo cambiar las cosas.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Al principio de año tenías grandes sueños y propósitos, la vida y los astros te han puesto duras y difíciles pruebas, no pierdas la fe, la calma y tu tranquilidad.

Color: Rojo. Número: 2. Palabras clave: Felicidad, amor y salud.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Si hay alguien que ha sufrido los estragos de este cambio cósmico eres tú. Pero se acaba ahora mismo y logras concretar tratos y acuerdos, cobras lo que te adeudan, cosechas lo que sembraste.

Color: Púrpura. Número: 14. Palabras clave: Silencio, protección y abundancia.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Vivir un día a la vez, esforzarte y demostrar tus emociones, estos serán días claves para seguir adelante o terminar una muy mala relación, o laboral o emocional.

Color: Amarillo. Número: 17. Palabras clave: Goce, disfrute y agradecimiento.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Las palabras se las lleva el viento, pero cuida que no dañen ni lastimes a nadie, puedes perder a mucha gente que te quiere y quedarte solo, paga tus deudas kármicas.

Color: Azul. Número: 22. Palabras clave: Soledad y meditación.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Por fin el amor está a tu lado y eso te causa angustia, solo sé tú mismo, disfruta, relájate, fluye y piensa tus acciones, deja atrás el pasado, vive tu hermoso presente y tendrás un gran futuro.

Color: Azul marino. Número: 11. Palabras clave: Tolerancia y optimismo, alegría y convivencia.

