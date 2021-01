Luna creciente en el signo de Aries, semana interesante, profunda.

Este tiempo empieza con motivantes repuestas para todos los signos del zodíaco, cada uno debe hacer un ritual para dar energía a los proyectos estancados o que no han podido llegar hasta el momento.

HORÓSCOPO DE ARIES

Gozar es una palabra que conoces muy bien, así que después de un periodo de grandes responsabilidades puedes tener la tranquilidad de elegir a dónde vas y que quieres hacer. Consulta que áreas de tu vida están especialmente favorecidas y aprovecha esta energía extra... siente el amor y déjate amar. Esta etapa de tu vida mejora, muda y cambia a muy buena suerte.

Color: Amarillo. Números: 23. Palabra clave: Visualizar. Ritual: Amor.

HORÓSCOPO DE TAURO

Tu vida no ha sido miel, pero llegó el momento de valorar qué es lo que tienes, respeta lo que eres y pagar viejas deudas. El universo no entiende de cosas pendientes ya que cumple cabalmente con todos los ciclos, de igual manera serás obligado a cumplir legal o formalmente con todas las cosas que pretendas hacer y los planes a futuro.

Color: Rojo. Números: 12. Palabra clave: Organizar los pensamientos. Ritual: Corta maldad.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Tu vida está poniendo a prueba tu lealtad, tu resistencia Y tus convicciones, aunque crees estar bien usa el precepto de la duda razonable. Si crees estar bien estás mal y si lo dudas estás en lo correcto. De esta manera podrás tomar las mejores decisiones a futuro sin comprometer tu vida ni tu honestidad. En el amor sé real.

Color: Café. Números: 18. Palabra clave: Sinceridad. Ritual: Corta maldad.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

No es necesario ir por el mundo sin tomarlas riendas de tu vida, ¡debes crecer y crear las mejores condiciones para que se expanda tu creatividad. La necesidad de atención no debe exponerte al ridículo. Te va bien en el dinero, pero puedes generar más si te exiges más, en el amor solo no te compliques y se realista.

Color: Lila. Números: 37. Palabra clave: Soltar. Ritual: Contra envidias.

HORÓSCOPO DE LEO

En especial los astros guardan en esta creciente oportunidad de tener un gran cambio de imagen, planes y actitud. No resistes el hecho de ser criticado modula tu tono, y habla como quieras ser escuchado. El dinero está sin fluir así que un Ritual Abre caminos sería bueno para seguir sin que nada te detenga.

Color: Negro. Números: 3. Palabra clave: Realización. Ritual: Abre caminos.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Los grandes momentos los estás disfrutando en familia, esta Luna favorece las reformas, los cambios las remodelaciones y la estabilidad en todos los aspectos. Tú no tienes una casa, tienes un buen hogar, y tus amigos son los hermanos que escogiste para caminar en esta vida. Todo te favorece solo a ti, nuevos amores, grandes comienzos.

Color: Azul. Número: 7. Palabra clave: Fortuna. Ritual: Contra envidias.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Las palabras pronunciadas ya tienen en un eco en el universo y una consecuencia no muy favorable, controla tu temperamento y entiende que no todo el mundo tiene tu capacidad... Lo que pasa por tu mente pasa por tu vida, cuida tu silencio tus relaciones y asume que a veces toca aprender.

Color: Rosa. Número: 24. Palabra clave: Silencio. Ritual: Corta maldad.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Buscas respuestas donde no las hay... Solo busca el agradecimiento en tu corazón antes de que sea demasiado tarde y no permitas que el universo o acomode las acciones. Debes iniciar proyectos a corto plazo, las finanzas están exigiendo cambios... Para los que no estás preparado.

Color: Naranja. Número: 5. Palabra clave: Humildad. Ritual: Abre caminos.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Mejor imposible, nadie se olvida de ti, y todos quieren verte feliz, en cualquiera que sea su Faz, te protegen y abrazan de una forma inesperada e impresionante tus caminos. Viajes cortos con resultados positivos de amor, pasión, negocios y paz.

Color: Negro. Número: 2. Palabra clave: Fluir. Ritual: Corta maldad, limpiar tu casa.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Mi querido capricornio de regreso en la realidad te sientes incómodo con tu situación emocional, por tu propio bien y dignidad hay cosas que no se perdonan, Valora las nuevas amistades.

Color: Blanco. Número: 16. Palabra clave: Reafirmar. Ritual de Amor.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Grandes soluciones para pequeños problemas, solo vete en el espejo y háblate a ti mismo con verdad, que gurdas, que piensas, que quieres, a donde te va a llevar tu actitud. En el amor deja las relaciones tóxicas, nocivas y mediocres. En la familia toma la batuta y replantea ya tus escenarios.

Color: Azul cielo. Número: 18. Palabra clave: Verdad. Ritual: Amor.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Tal y como lo hemos dicho los siguientes años, muchos son de total bendiciones, buena suerte y luz del Sol en todos tus proyectos. Los Dioses escriben con tinta dorada tus nuevas y excelentes s historias. No te rindas. Lucha con el viento la salud y la mejor de las actitudes. En el amor eres inolvidable y estas pendientes en la distancia que todo quede claro, estás feliz.

Color: Gris. Número: 21. Palabra clave: Realización. Ritual: Ángel protector.

