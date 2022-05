Seguro has escuchado que la palabra caligrafía es precisamente el arte de la escritura, a partir de signos hermosos para la formación de letras y de palabras, sin importar el idioma.

Hablando de idioma, la etimología de la palabra caligrafía es griega y se compone de dos palabras más: hermoso (kallós) y el verbo escribir (graphein), es decir escribir hermoso. Su empleo ha sido considerado un arte porque selecciona los signos más expresivos y elegantes para transmitir un mensaje escrito.

Y si bien su nombre es de origen griego, la práctica de la caligrafía es más antigua y lejana, data del año 2 mil seiscientos antes de Cristo, en la antigua China. La cultura china siempre ha dado valor a la escritura y la caligrafía. Los ideogramas que constituyen una buena parte de la escritura de esta comunidad, son un gran ejemplo de la preservación china por la escritura.

Lettering

Por otra parte, el lettering es una práctica similar pero no igual, pues consiste en dibujar letras de una forma aún más detenida. El lettering no se realiza de una única vez y de un sólo trazo, sino que se retoca, añade, quita y existen tantos estilos como la imaginación ofrece.

La diferencia con la caligrafía es que no es una herramienta que se use para escribir información, sino para ilustrar de una cierta manera una información. Este empleo de las letras puede ser contemplado en el entorno, a través de logotipos de algunas empresas, en las etiquetas, tipografías, etc.

Entre los tipos más comunes de la caligrafía son: la caligrafía compuesta de caracteres árabes, caligrafía china, caligrafía occidental y caligrafía japonesa o shodo.

Tu propia letra

También se usa la palabra caligrafía para denominar al conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona. Es decir, tu propio estilo de escribir sobre papel, el cual no es necesariamente hermoso en todos los casos, aunque sí permite ser reconocible entre muchas caligrafías.

Y a propósito de “tu letra”, existe una especialidad que se ocupa de la interpretación de la manuscritura basada en la relación cerebro-psicomotricidad que existente al escribir:

La grafología analiza la escritura, para revelar atributos generales del carácter de quien escribe, sus emociones, el tipo de inteligencia, aptitudes profesionales y laborales, y hasta rasgos fisiológicos y de la salud física y psíquica.

Es por ello que su empleo en la vida práctica se acorta cada vez más y puede ser empleada en psicología, y medicina, al momento de seleccionar personal, la orientación vocacional o profesional, la asesoría de padres y educadores y hasta en peritajes judiciales.

ISTOCK GETTY IMAGES/mikhail badaev

Entre sus especialidades están la Grafología infantil y de la adolescencia; Grafopsicología; Psicografología; Grafología fisiológica; Grafología médica; Grafometría; Grafología emocional; Grafología judicial o forense; Grafoterapia; Pericia Caligráfica y Grafología empresarial.

Cuando escribimos no hay mediación o simulación: Presentamos sobre el papel lo que realmente somos.

Tu firma

Según los estudios de grafología, la diferencia es importante, pues en los textos que se escriben, puede encontrarse la imagen social que da la persona, mientras que en la firma el cómo se siente realmente en su interior.

La grafología guarda sus propias leyes de interpretación que indican cómo según el orden, la forma, dimensión y hasta la inclinación ofrecen información susceptible de interpretarse:

Tamaño: Sugiere la auto percepción que tiene de sí la persona.

Sugiere la auto percepción que tiene de sí la persona. Forma: Designa la expresión de la conducta, así como el nivel cultural, modales, intereses y preocupaciones del escribiente.

Designa la expresión de la conducta, así como el nivel cultural, modales, intereses y preocupaciones del escribiente. Orden: Indica la capacidad de organización y adaptación del autor.

Indica la capacidad de organización y adaptación del autor. Inclinación: Apunta a la necesidad de contacto con los demás que posee el autor.

Grafoterapia

Se trata de una especialidad que sostiene que mediante la reeducación escritural, de tan sólo aquellas letras o trazos que deban ser corregidos, es posible mejorar la conducta y personalidad. Se basa en el convencimiento de que si la escritura responde directa y automáticamente al estado físico y emocional, también debe ser posible actuar en sentido contrario.

CP